Metz - OL : déplacement encadré pour 500 supporters lyonnais

Dans le cadre du déplacement de l’OL à Metz ce vendredi (21h), la préfecture de Moselle a encadré la venue des supporters lyonnais. Seuls 500 auront eu la chance de pouvoir prendre place dans le parcage visiteurs.

Les déplacements à l’extérieur sont loin d’être en libre-service depuis le début de la saison et celui à Metz vendredi (21h) n’échappera pas à la règle. Comme c’est le cas depuis maintenant 22 journées, les différentes préfectures préfèrent tenir que courir concernant les déplacements de supporters, qu’ils soient d’ailleurs lyonnais ou non. Dans vingt-quatre heures, l’OL se rendra en Lorraine pour un match capital dans la course au maintien et face à cette situation sportive, la préfecture de Moselle a préféré encadrer la venue des Lyonnais. Estimant qu’il y avait un antagonisme entre les deux groupes ultra de deux clubs, qu’un pétard avait été lancé sur Anthony Lopes entraînant l’arrêt du match et que les supporters messins pourraient faire dégénérer les choses en cas de contre-performances, seuls 500 supporters de l’OL ont été autorisés au stade Saint-Symphorien.

Un parcage lyonnais encore complet

Fidèles au poste depuis le début de la saison et récompensés ces derniers temps avec les résultats positifs, les fans lyonnais rempliront le parcage visiteurs vendredi soir (21h). Ils ne pourront malgré tout pas profiter de quelques heures à flâner dans les rues messines puisque ce déplacement est encadré et sous escorte policière. Le point de rassemblement est fixé à 19h sur l’autoroute A31. Malgré toutes ces restrictions, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront toujours compter sur ce soutien populaire qu’ils ne cessent de mettre en avant depuis le début de la saison, même quand ça allait mal.