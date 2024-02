OL : El Arouch est de retour aux entraînements

Blessé depuis de longues semaines au niveau du psoas, Mohamed El Arouch en a fini avec son travail individuel. Le milieu de l’OL a fait son retour à l’entraînement ces derniers jours, du côté de la réserve.

Il n’a que 38 minutes en trois matchs professionnels et pourtant son absence commençait à inquiéter les suiveurs de l’OL et notamment de l’Académie. À 19 ans, Mohamed El Arouch est l’un des espoirs, si ce n’est l’espoir du centre de formation sur lequel les attentes sont les plus élevées. Depuis le sacre en Coupe Gambardella en 2022, la question est de savoir quand le milieu explosera chez les pros et deux ans plus tard, ce n’est toujours pas le cas. La faute surtout à des blessures à répétition au niveau de la cheville qui l’ont empêché de vraiment enchaîner. Il a certes bien fait ses débuts avec l’équipe première la saison dernière, mais El Arouch reste en salle d’attente pour le moment. Cette saison, il s’est contenté de quelques minutes de jeu à Nice en août dernier et de quatre autres présences sur le banc, mais depuis la 5e journée, plus rien.

Un retour avec la réserve et progressif

Ayant notamment évolué avec la réserve, Mohamed El Arouch a notamment dû soigner une vilaine gêne au psoas qui l’a fait louper plusieurs mois de compétition entre la fin d’année 2023 et le début 2024. Seulement, tous ces mauvais souvenirs semblent derrière le jeune milieu puisque ce dernier a repris l’entraînement ces derniers jours. Non pas avec le groupe de Pierre Sage, mais celui de Gueïda Fofana, comme ce fut le cas mercredi sur le terrain à côté de celui des pros. Le derby de la réserve à Saint-Etienne, dimanche (15h), peut-il signer le grand retour de Mohamed El Arouch ? Au match aller, l’international U20 s’était illustré avec le but vainqueur.