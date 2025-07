OL - Mercato : Fofana utilisé par l'OM pour faire pression ?

Parmi les plus grosses valeurs marchandes de l’OL cet été, Malick Fofana pourrait bien faire ses valises. Le nom de l’ailier belge a été cité du côté de l’OM ces dernières heures. Une stratégie côté marseillais pour mettre la pression sur Feyenoord, qui ne veut pas lâcher Igor Paixão ?

Avec le maintien en Ligue 1, l’OL peut désormais se tourner vers le mercato. Ce dernier a ouvert depuis presque un mois, mais le club lyonnais devait avant tout assurer sa place dans l’élite avant de pouvoir passer à l’action, notamment dans le sens des arrivées. C’est pour l’instant le calme plat et c’est avant tout dans le sens des départs que l’OL fait parler. Si Michael Gerlinger a assuré que la formation rhodanienne allait chercher à viser l’Europe, le directeur général n’a pas caché qu’il y aurait d’autres départs, en plus de celui de Rayan Cherki. Si Georges Mikautadze fait partie des plans, comme révélé par Olympique-et-Lyonnais, il sera certainement plus difficile de retenir Malick Fofana. L’ailier belge est fortement courtisé et sa vente pourrait rapporter de précieux millions d’euros à l’OL, qui perdrait certes un joueur de poids dans son effectif.

Un départ à plus de 40 millions d'euros ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Fofana revient dans plusieurs rumeurs, notamment du côté de l’Angleterre. L’ancien de la Gantoise n’a jamais caché que la Premier League l’attirait et Chelsea, Liverpool ou encore Nottingham Forest ont été associés avec plus ou moins d’intensité à l’ailier. Seulement, d’après Foot Mercato, Malick Fofana serait également dans le viseur de… l’OM ! Selon nos informations, le club marseillais aurait cherché à prendre la température sur le dossier du numéro 11 de l’OL. De là à faire une offre ? La priorité marseillaise reste Igor Paixão, ailier gauche du Feyenoord. Seulement, malgré un accord avec le joueur, Marseille a dû mal à s’entendre avec le club néerlandais. Ce dernier réclame 40 millions d’euros. La piste Malick Fofana, qui pourrait partir pour un peu plus, sert-elle avant tout à mettre la pression ?