Mercato : Bamballi choisit la Juve plutôt que l’OL pour passer pro

Arrivé en 2019 à l’OL, Léo Bamballi ne signera pas professionnel avec son club formateur. Le défenseur de 17 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec la Juventus Turin.

À l’heure de la reconstruction du projet sportif de l’OL sur les prochains mois et les prochaines années, le club va très certainement devoir faire appel à son centre de formation. Si elle est en perte de vitesse et que peu de joueurs en sortent depuis deux saisons, l’Académie reste un vivier à prendre en considération au moment de faire des économies. En attendant de trouver le prochain Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, Paulo Fonseca a fait appel à plusieurs jeunes pour la reprise depuis lundi dernier. Des membres de génération 2004, 2007 et même 2008 avec Alejandro Gomes Rodriguez. Est-ce que Léo Bamballi aurait pu en faire partie s’il avait choisi de rester entre Rhône et Saône ? Peut-être pas, mais c’est loin de son club formateur que le défenseur a signé son premier contrat professionnel.

D'abord en réserve à la Juve

Vendredi, la Juventus Turin a officialisé ce qui était entendu depuis quelques semaines déjà. Plutôt que de s’engager avec l’OL, Bamballi a choisi le projet turinois pour lancer sa carrière à 17 ans. Le natif de Dijon, qui avait rejoint l’Académie en 2019, a signé un contrat jusqu’en juin 2028 avec la Vieille Dame. Il suit les traces de Pierre Kalulu, qui évolue désormais à la Juve et qui avait signé pro à l’AC Milan. Toutefois, Léo Bamballi va devoir patienter avant de goûter au groupe d’Igor Tudor. Il évoluera dans un premier temps avec la réserve et les U20 turinois.