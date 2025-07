Pour lancer Ligue 1+, la LFP satisfaite d’avoir l’OL

Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, qui va lancer la chaîne 100% Ligue 1 (Photo by Thomas COEX / AFP)

Après deux semaines interminables, l’OL a vu son maintien en Ligue 1 acté. Une bonne nouvelle pour le club, mais aussi pour la LFP, au moment de lancer sa plateforme dédiée au championnat de France.

L’OL avait besoin de la Ligue 1 et la Ligue 1 avait besoin de l’OL. Malgré la rétrogradation administrative prononcée le 24 juin dernier, les dirigeants du football français n’imaginaient pas le championnat de France reprendre sans le club lyonnais. Jean-Pierre Caillot, président de Reims, a d’ailleurs rapidement fait une croix sur la possibilité de réintégrer la Ligue 1 grâce aux soucis de l’OL. Depuis ce 9 juillet, la formation lyonnaise a acté sa présence grâce à son appel devant la commission de la DNCG et au travail des équipes de Michele Kang. Une bonne nouvelle pour l’écosystème lyonnais, mais aussi pour la LFP. Au lendemain de la décision, la Ligue a officiellement lancé sa plateforme de retransmission du championnat avec Ligue1+.

"On a besoin de ce club en Ligue 1"

Forcément, dans son exposition, la direction préfère avoir l’OL à son programme. Ce sera le cas dès la 3e journée en prime time le dimanche soir avec OL - OM programmé le 31 août à 20h45. Interrogé par RMC sur le maintien de l’équipe de Paulo Fonseca, Nicolas de Tavernost s’est montré satisfait. Le patron de LFP Médias ne voyait pas la nouvelle plateforme sans les septuples champions de France. "Je suis un peu lyonnais (NDLR : né à Villefranche), donc c’est une très bonne nouvelle… Ça aurait été une très mauvaise nouvelle que Lyon passe en Ligue 2… On a pris des risques, parce que c’était la veille de notre conférence de presse… J’y vois un bon signe, un bon signal. C’est une très bonne chose. Lyon est un grand club, il a un grand stade, on a besoin de lui. Je le voyais dans les choix du Top 10 que nous avons fait en début de saison. Lyon apparait dans les Top 10, donc, ça aurait été très ennuyeux qu’il ne soit plus là…" Tout est bien qui finit bien, même si les problèmes lyonnais sont loin d'être tous réglés.