Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, dont l'équipe aurait pu remonter en Ligue 1 si l'OL était descendu, s'est exprimé à ce sujet.

Ce mercredi 9 juillet, l’OL a enfin entrevu la lumière au bout du tunnel. La direction rhodanienne a convaincu la commission d’appel de la DNCG. Michele Kang et Michael Gerlinger ont pris le relais de John Textor qui avait échoué à plusieurs reprises auparavant. Le duo Kang - Gerlinger a sauvé le club d'une relégation en Ligue 2.

Mais, si la décision avait été différente, elle aurait pu faire le bonheur du Stade de Reims, descendu sportivement en Ligue 2. Effectivement, si l’OL avait été relégué en deuxième division, c’est le club rémois qui aurait bénéficié du repêchage en Ligue 1. Jean-Pierre Caillot, le président des rouges et blancs, avait d'ailleurs fortement remis en cause la légalité du transfert de Thiago Almada. Il a donné son avis à propos du maintien de l'OL en Ligue 1.

"Il y avait trop d'enjeux"

Au micro de France Info, Jean-Pierre Caillot a commenté la nouvelle décision de la DNCG annoncée ce mercredi. "Comme je l’ai toujours dit, on n’a pas vraiment vécu dans l’incertitude. Car on n’a jamais pensé que Lyon serait rétrogradé", assure-t-il. Par ailleurs, il ajoute "qu'il y avait trop d’enjeux pour que les actionnaires lyonnais ne couvrent pas les errances de John Textor". "On a tourné la page de la saison dernière. Et depuis notre reprise, on prépare notre groupe pour la Ligue 2. C’est la vie", conclut-il.