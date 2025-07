Ce mercredi, la commission d'appel de la DCNG a livré un nouveau verdict qui va faire le plus grand bien aux Lyonnais. L'OL reste finalement en Ligue 1.

Ce mercredi 9 juillet restera gravé dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. Après un énième échec de John Textor le 24 juin dernier, la direction rhodanienne passait devant la commission d'appel de la DNCG. Cette dernière a finalement annulé la décision de première instance. De plus, elle a décidé d’encadrer la masse salariale ainsi que les indemnités de mutation, sur la base du budget présenté pour la Ligue 1.

Michele Kang, nouvelle présidente de l'OL, accompagnée de Michael Gerlinger, a visiblement réussi à satisfaire les exigences du gendarme financier du football français. Les supporters lyonnais peuvent souffler après un enchaînement de péripéties difficiles à digérer sur le moment. Même si l'avenir reste flou à certains égards, l'essentiel est assuré : l'OL sera bel et bien un club de Ligue 1 pour la saison 2025-2026.

Reprise le dimanche 17 août face au RC Lens de... Pierre Sage

L'horizon s'éclaircit du côté de Lyon. En effet, l'OL va disputer une 37e saison consécutive au sein de l'élite du football français (depuis 1989). Et, comme un symbole, les Lyonnais vont défier le RC Lens de Pierre Sage dans le cadre de la première journée de Ligue 1. L'entraîneur qui a réussi à sauver le club rhodanien d'une relégation sportive en Ligue 2 qui se dessinait lors de la saison 2023-2024. L'Olympique lyonnais se déplacera donc chez les Sang et Or, le dimanche 17 août. Avant ça, la préparation estivale battra son plein avec déjà trois amicaux confirmés et un stage en Autriche.