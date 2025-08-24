Maciel après OL - Metz (3-0) : "On a une certaine maitrise globale"

De nouveau sur le banc samedi soir, Jorge Maciel a été aux premières loges du succès de l’OL contre Metz. S’il concède que tout n’a pas été parfait, le Portugais souligne la solidité de son équipe.

C’est un début de saison réussi. Pas rêvé, mais "bien réussi" pour l’environnement lyonnais. Samedi soir, la fête était belle au Parc OL après la victoire contre le FC Metz (3-0). Trois points logiques sur le papier, mais il y a bien longtemps que la formation lyonnaise n’avait pas connu des débuts aussi positifs en championnat. Avec six points en deux matchs, les coéquipiers de Corentin Tolisso s’avancent avec le plein de confiance au moment de préparer la venue de l’OM dimanche prochain à Décines.

Tout n’a pas été parfait contre le promu, mais les deux premiers buts inscrits en première mi-temps ont suffi à faire lever les quelque 50 000 spectateurs présents. "On sait que Metz est une équipe très solide qui ne laisse pas trop d'espaces. Or, on a su créer des dynamiques très intéressantes sur les côtés, a souligné Jorge Maciel. Le premier but (Malick Fofana, 25e) vient d'une situation à gauche et on touche Malick dans la surface, qui marque avec son grand talent. Le deuxième (Tolisso) vient de la droite, avec un timing très bien senti et la présence en nombre de milieux qui se projettent dans la surface."

Un troisième match sans prendre de buts

Néanmoins, en perpétuelle recherche d’une perfection qui n’existe pas vraiment dans le football, Paulo Fonseca et son staff ont logiquement noté que la partition n’avait pas été linéaire durant ces 90 minutes. Un peu à l’image de ce que l'on avait pu voir à Bollaert une semaine plus tôt. Mais une fois de plus, l’OL a laissé passer l’orage, sans réellement être mis en danger. "Ce qui me plaît le plus dans le jeu de notre équipe, c'est la maîtrise globale du jeu, même si cela n'a pas été un match parfait et qu'il y a eu des moments où on n'a pas été trop bien dans le pressing, a poursuivi le Portugais. On a toujours gardé de la stabilité, on n'a pas concédé trop d'occasions et on a encore réussi à faire un clean-sheet."

Après Lens et Metz, la venue de l’OM aura valeur de vrai test pour cette formation lyonnaise.