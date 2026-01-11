Vendredi, Brest a disputé un match amical contre Concarneau. Les Brestois n'avaient pas de rencontre officielle ce week-end en raison de leur élimination en 32es de finale de Coupe de France.

Éric Roy veut que son équipe garde le rythme. Avant les vacances hivernales, l'entraîneur de Brest a eu la mauvaise "surprise" de voir ses troupes se faire éliminer dès les 32es de finale de la Coupe de France. L'un des rares exploits d'ailleurs, avec la qualification d'Avranches à leurs dépens, aux tirs au but.

De fait, après le succès contre Auxerre dimanche dernier (2-0), le Stade Brestois avait deux semaines complètes d'attente avant de retrouver la compétition. Il se déplacera à Décines pour y affronter l'OL le 18 janvier prochain. Mais afin de conserver une certaine compétitivité, les Bretons ont organisé une rencontre amicale.

Brest s'est fait plaisir en une heure

C'était vendredi, contre le voisin Concarneau, qui évolue en National (8e). Un moyen de prendre beaucoup de confiance pour le SB29, avec une large victoire 5 à 0. On notera que l'ancien Rhodanien Pathé Mboup a marqué, tout comme Lucas Tousart. L'avant-centre Ludovic Ajorque a signé un doublé, et Luck Zogbé a conclu le festival avant l'heure de jeu (5-0 à la 58e).

Durant cette affiche de préparation, le staff finistérien a pu répartir les temps de jeu, les joueurs disputant en majorité une période chacun. L'Olympique lyonnais sait donc à quoi s'attendre, même si l'adversité sera sans doute bien différente.