Actualités
Mama Baldé à la CAN avec la Guinée-Bissau (Photo by Issouf SANOGO / AFP)

Brest : Mama Baldé ne recroisera pas la route de l'OL dimanche

  • par Gwendal Chabas

    • Ancien joueur de l'OL entre 2023 et 2024, Mama Baldé n'affrontera pas son ex-club dimanche. Le Brestois est blessé au quadriceps et manquera au moins un mois de compétition.

    Deuxième blessure à la cuisse pour Mama Baldé cette saison. Après avoir manqué quatre rencontres entre septembre et octobre, l'attaquant de Brest manquera environ les quatre prochaines semaines. Il est touché au quadriceps depuis la réception d'Auxerre le week-end passé (2-0). Pour lui, pas de retour au Parc OL donc dimanche soir (20h45).

    Ancien joueur rhodanien, il a porté ce maillot entre 2023 et 2024, pour 25 apparitions au total. Le Brestois va manquer à son équipe pour ce duel de la 18e journée de Ligue 1. Mais Eric Roy pourra tout de même s'appuyer sur Pathé Mboup, Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque sur la ligne offensive. Mboup et Ajorque se sont notamment illustrés lors du match amical face à Concarneau vendredi dernier (5-0).

    Des retours importants de la CAN

    Kenny Lala est incertain, ayant manqué le duel face à l'AJA pour "petit problème avec son ligament interne", selon son coach. Il n'a pas non plus disputé le derby breton voilà une semaine. En revanche, les Pirates compteront sur le retour du Malien Kamory Doumbia, qui a été éliminé par le Sénégal de Moussa Niakhaté à la CAN le 9 janvier. Idem pour le défenseur Junior Dina Ebimbe, sorti par le Maroc avec le Cameroun en quarts de finale. Le polyvalent Julien Le Cardinal purgera lui sa dernière rencontre de suspension.

    à lire également
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Brest : Mama Baldé ne recroisera pas la route de l'OL dimanche 11:00
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    OL : Abner est bien à l'entraînement avant Brest 10:10
    Alice Sombath contre Dijon
    OL Lyonnes : premier capitanat pour Alice Sombath 09:25
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L'OL sur la route d'une montée en puissance en 2026 ? 08:40
    Ligue 1 : Nantes - OL se jouera le samedi 7 février 08:00
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) visera le titre final avec le Sénégal dimanche 07:30
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Sans briller, l’OL Lyonnes fait le minimum contre Lens (1-0) 14/01/26
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    Suivez OL Lyonnes - Lens en direct 14/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - Lens : Katoto en pointe, Micah dans les buts 14/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire pour la demie Sénégal - Égypte 14/01/26
    La joie des joueurs de Laval après la qualification en Coupe de France
    Coupe de France : Laval "déçu" de ne pas jouer l'OL en Mayenne 14/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 12 janvier en podcast 14/01/26
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Paris FC - OL Lyonnes arbitré par Émeline Rochebilière 14/01/26
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Coupe de France : l'OL recevra Laval le mercredi 4 février à 20h30 14/01/26
    Hans Hateboer (OL)
    OL : Hateboer a encore deux matchs à tenir pour faire sauter son sursis 14/01/26
    Les joueurs de Laval
    L'OL recroisera Laval pour la première fois depuis plus de 30 ans 14/01/26
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Académie : l’OL reste dans le gratin européen de la formation 14/01/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Un OL Lyonnes - Lens délocalisé mais qui ne change pas l’appétit 14/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut