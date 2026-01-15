Brest : Mama Baldé ne recroisera pas la route de l'OL dimanche

Ancien joueur de l'OL entre 2023 et 2024, Mama Baldé n'affrontera pas son ex-club dimanche. Le Brestois est blessé au quadriceps et manquera au moins un mois de compétition.

Deuxième blessure à la cuisse pour Mama Baldé cette saison. Après avoir manqué quatre rencontres entre septembre et octobre, l'attaquant de Brest manquera environ les quatre prochaines semaines. Il est touché au quadriceps depuis la réception d'Auxerre le week-end passé (2-0). Pour lui, pas de retour au Parc OL donc dimanche soir (20h45).

Ancien joueur rhodanien, il a porté ce maillot entre 2023 et 2024, pour 25 apparitions au total. Le Brestois va manquer à son équipe pour ce duel de la 18e journée de Ligue 1. Mais Eric Roy pourra tout de même s'appuyer sur Pathé Mboup, Romain Del Castillo et Ludovic Ajorque sur la ligne offensive. Mboup et Ajorque se sont notamment illustrés lors du match amical face à Concarneau vendredi dernier (5-0).

Des retours importants de la CAN

Kenny Lala est incertain, ayant manqué le duel face à l'AJA pour "petit problème avec son ligament interne", selon son coach. Il n'a pas non plus disputé le derby breton voilà une semaine. En revanche, les Pirates compteront sur le retour du Malien Kamory Doumbia, qui a été éliminé par le Sénégal de Moussa Niakhaté à la CAN le 9 janvier. Idem pour le défenseur Junior Dina Ebimbe, sorti par le Maroc avec le Cameroun en quarts de finale. Le polyvalent Julien Le Cardinal purgera lui sa dernière rencontre de suspension.