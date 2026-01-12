OL - Brest : Romain Lissorgue au sifflet

À l'occasion des festivités pour les dix ans à Décines, l'OL reçoit le Stade Brestois dimanche soir (20h45). Romain Lissorgue arbitrera cette rencontre comptant pour la 18e journée de Ligue 1.

Deux victoires en deux matchs. L'OL ne pouvait pas mieux commencer sa nouvelle année que de cette manière-ci. Malgré deux déplacements périlleux, les Lyonnais sont ressortis vainqueurs à Monaco puis à Lille dimanche. Deux succès qui font du bien à la tête et qui permettent d'arriver avec le plein de confiance pour la 18e journée journée de Ligue 1. Car oui, l'OL bascule dans sa deuxième partie de saison ce dimanche avec la réception du Stade Brestois à 20h45. Un match attendu à plus d'un titre. Cela marquera les festivités pour le dixième anniversaire de l'entrée au Parc OL, mais aussi la première à la maison d'Endrick. Après ses débuts réussis en Coupe de France, le Brésilien est d'autant plus attendu à Décines.

Six matchs de Ligue 1 arbitrés cette saison

Face à Brest, onzième du championnat, il faudra mettre les fameux ingrédients car le club breton est l'une des formations en forme du moment. Pour ce premier rendez-vous à la maison en 2026, la commission des arbitres a choisi Romain Lissorgue comme arbitre central. Il avait été au sifflet pour la première en 2025-2026 de l'OL à Lens à la mi-août. Un bon souvenir pour les Lyonnais. Dimanche, il sera assisté par Youssef El Hamzaoui et Huseyin Ocak, tandis que Mikael Lesage tentera de calmer les potentielles tensions sur les bancs de touche. Mehdi Mokhtari et Guillaume Paradis auront quant à eux la charge de la VAR.