Actualités
Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mercato : l’OL finalement bredouille dans le dossier Paqueta ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Malgré un départ à l’été 2022, Lucas Paqueta était toujours observé par l’OL en période de mercato. Avec 10% d’intéressement sur une éventuelle plus-value, le club lyonnais avait des intérêts. Finalement, il ne devrait rien toucher alors qu’un retour du Brésil se profile.

    Il n’y a pas de petites rentrées et pas en ce moment à l’OL. Le contexte économique reste tendu dans la capitale des Gaules et personne ne crachera sur quelques millions d’euros bienvenus. Depuis trois ans et demi, le club lyonnais observe de loin la situation de ses anciens joueurs. On pense à Castello Lukeba, Bruno Guimaraes mais aussi Lucas Paqueta. Tous ont quitté l’OL contre un joli chèque mais surtout avec un intéressement inclus en cas de potentielle future plus-value. Pour le moment, cela n’a pas porté ses fruits car aucun des joueurs cités n’a connu un transfert ces dernières saisons. La situation pourrait bien se débloquer l’été prochain, même si pour Lucas Paqueta, la presse fait état d’un départ dès cet hiver. Or, cela ne donnera pas forcément le sourire aux dirigeants lyonnais.

    West Ham en demandait 60 millions il y a encore six mois...

    En effet, d’après The Guardian, le joueur offensif brésilien est en partance pour son club formateur qu’est Flamengo. Des discussions seraient en cours avec West Ham pour un transfert autour de 40 millions d’euros. Une belle somme pour l’ancien Lyonnais mais qui empêchera l’OL de toucher de l’argent. En effet, au moment de la vente pour 43 millions d’euros (hors bonus), le club lyonnais avait inséré un intéressement de 10% sur une plus-value. Ce qui ne serait pas le cas avec le montant annoncé dans la presse britannique. Frustrant alors que l'été dernier, il était encore question d’un départ entre 60 et 70 millions pour Paqueta…

    à lire également
    Romain Lissorgue était au sifflet d'Angers - Troyes
    OL - Brest : Romain Lissorgue au sifflet
    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 12 Jan 26 à 17 h 04

      Quel gâchis…franchement y’a pas moyen d’essayer de le récupérer ? Quel joueur quand même…il est tellement « Fonseca compatible » et son histoire avec l’OL aura toujours un goût d’inachevé selon moi…

      Signaler
    2. Avatar
      piedicortedigaggio - lun 12 Jan 26 à 17 h 05

      Et si on se le faisait prêter pour le 6 prochains mois ?
      Avec Endrick son compère brésilien.
      Le rêve non ?

      Ça ne fait pas de mal de rêver...
      🙂

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - lun 12 Jan 26 à 17 h 21

      C'est LE joueur qui nous manque au milieu , ce serait fabuleux de l'avoir mais il faut poser 40M€ sur la table .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Des supporters devant le Parc OL
    TKYDG : en dix ans, le Parc OL a-t-il réussi à vous faire oublier Gerland ? 11:00
    Romain Lissorgue était au sifflet d'Angers - Troyes
    OL - Brest : Romain Lissorgue au sifflet 17:40
    Lucas Paqueta avec le Brésil contre le Japon
    Mercato : l’OL finalement bredouille dans le dossier Paqueta ? 16:50
    Lindsey Horan et les joueuses de l'OL à l'entraînement
    Mercato : Heaps quittera l'OL Lyonnes à la fin de la saison 16:01
    Jean-Michel Aulas et Karim Benzema en 2008
    Mercato : quand Aulas pousse pour un retour de Benzema à l'OL 15:50
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : sans match de championnat, les U17 se sont frottés au PSG 15:00
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Coupe de France : Lille a eu "une possession stérile" contre l’OL 14:10
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Après Lille - OL (1-2), Tolisso affiche ses ambitions en Coupe de France 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes affrontera encore l'OM 12:30
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Lille - OL (1-2) : Kluivert a fait "un match parfait" 11:45
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Endrick après Lille - OL (1-2) : "Très heureux d’être dans cette équipe" 10:15
    Afonso Moreira (OL)
    Lille - OL (1-2) : un record pour Moreira en Coupe de France 09:30
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins 08:45
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es 08:00
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois 07:31
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un 613e joueur marquant 11/01/26
    Lille - OL (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/01/26
    Coupe de France : Endrick buteur pour sa première, l'OL élimine Lille en 16es (1-2) 11/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut