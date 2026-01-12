Mercato : l’OL finalement bredouille dans le dossier Paqueta ?

Malgré un départ à l’été 2022, Lucas Paqueta était toujours observé par l’OL en période de mercato. Avec 10% d’intéressement sur une éventuelle plus-value, le club lyonnais avait des intérêts. Finalement, il ne devrait rien toucher alors qu’un retour du Brésil se profile.

Il n’y a pas de petites rentrées et pas en ce moment à l’OL. Le contexte économique reste tendu dans la capitale des Gaules et personne ne crachera sur quelques millions d’euros bienvenus. Depuis trois ans et demi, le club lyonnais observe de loin la situation de ses anciens joueurs. On pense à Castello Lukeba, Bruno Guimaraes mais aussi Lucas Paqueta. Tous ont quitté l’OL contre un joli chèque mais surtout avec un intéressement inclus en cas de potentielle future plus-value. Pour le moment, cela n’a pas porté ses fruits car aucun des joueurs cités n’a connu un transfert ces dernières saisons. La situation pourrait bien se débloquer l’été prochain, même si pour Lucas Paqueta, la presse fait état d’un départ dès cet hiver. Or, cela ne donnera pas forcément le sourire aux dirigeants lyonnais.

West Ham en demandait 60 millions il y a encore six mois...

En effet, d’après The Guardian, le joueur offensif brésilien est en partance pour son club formateur qu’est Flamengo. Des discussions seraient en cours avec West Ham pour un transfert autour de 40 millions d’euros. Une belle somme pour l’ancien Lyonnais mais qui empêchera l’OL de toucher de l’argent. En effet, au moment de la vente pour 43 millions d’euros (hors bonus), le club lyonnais avait inséré un intéressement de 10% sur une plus-value. Ce qui ne serait pas le cas avec le montant annoncé dans la presse britannique. Frustrant alors que l'été dernier, il était encore question d’un départ entre 60 et 70 millions pour Paqueta…