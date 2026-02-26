En salle toute la semaine passée et absente pour le voyage à Marseille d'OL Lyonnes, Selma Bacha a bien rejoint le rassemblement de l'équipe de France féminine. La Lyonnaise a débarqué à Clairefontaine avec ses coéquipières en club.

Au moment de la liste, Laurent Bonadei avait indiqué qu'Alice Sombath et Selma Bacha seraient "en observation" après quelques pépins physiques. La défenseuse centrale a rapidement rassuré tout le monde, en participant à la semaine d'entraînement d'OL Lyonnes puis en faisant le voyage pour affronter l'OM samedi dernier (2-6), même si elle est restée sur le banc. Pour Bacha en revanche, les précautions semblent avoir été de mise à Décines puisque la latérale avait avant tout effectué des séances en salle durant toute la semaine passée. Elle n'avait pas plus fait le déplacement dans le sud de la France et la question était de savoir si elle pouvait honorer sa convocation avec les Bleues.

Deux matchs de qualification au programme

La réponse est oui car l'ancienne du FC Gerland a débarqué à Clairefontaine mercredi en même temps que ces trois coéquipières de club (Katoto, Diani, Sombath). Le staff français n'ayant pas déclaré que Selma Bacha ne pouvait tenir sa place, cette dernière va donc participer à ce premier rassemblement. En attendant de savoir quelle sera son utilisation, le groupe de Laurent Bonadei a commencé à préparer les deux premiers matches des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, contre la République d'Irlande, le mardi 3 mars à Dublin (20h30, France 4), puis face à la Pologne, le samedi 7 mars à Dijon (21h10, W9).