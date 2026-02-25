Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard

Au-delà de ses exploits sur les pelouses anglaises, Rayan Cherki sait aussi réchauffer le cœur des jeunes malades. Le milieu de Manchester City a récemment apporté du réconfort aux enfants dans un centre d'oncologie lyonnais.

Après sa présence surprise au Parc OL lors du match face à l’OGC Nice le 15 février dernier (2-0), Rayan Cherki s’est rendu au centre d’oncologie Léon Bérard pour rencontrer de jeunes patients. Lors de cette visite, le joueur de Manchester City a partagé un moment avec un jeune fan, Adenis, immortalisé par un cliché publié sur Instagram, accompagné de la légende : "prochaine célébration avec le boss". Une promesse qui pourrait se concrétiser sur le terrain lors du prochain déplacement de Manchester City à Leeds United, ce samedi à 18h30 en Premier League.

Niakhaté de passage quelques jours auparavant

La semaine dernière déjà, Moussa Niakhaté était également de passage à Léon Bérard (Lyon 8e). Avant le match face à Lille (1-0), le défenseur sénégalais avait promis à un petit garçon nommé Cheikh de lui rendre visite : "Trop content. Le bonheur, j’ai kiffé !", avait-il confié via la chaîne YouTube de l’OL après cette rencontre. Moussa Niakhaté avait ensuite retrouvé Adenis, qui avait déjà préparé la célébration qu’il espérait partager avec Rayan Cherki.