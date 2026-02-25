Actualités
Rayan Cherki lors d'OL - Le Havre
Rayan Cherki lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Au-delà de ses exploits sur les pelouses anglaises, Rayan Cherki sait aussi réchauffer le cœur des jeunes malades. Le milieu de Manchester City a récemment apporté du réconfort aux enfants dans un centre d'oncologie lyonnais.

    Après sa présence surprise au Parc OL lors du match face à l’OGC Nice le 15 février dernier (2-0), Rayan Cherki s’est rendu au centre d’oncologie Léon Bérard pour rencontrer de jeunes patients. Lors de cette visite, le joueur de Manchester City a partagé un moment avec un jeune fan, Adenis, immortalisé par un cliché publié sur Instagram, accompagné de la légende : "prochaine célébration avec le boss". Une promesse qui pourrait se concrétiser sur le terrain lors du prochain déplacement de Manchester City à Leeds United, ce samedi à 18h30 en Premier League.

    Niakhaté de passage quelques jours auparavant

    La semaine dernière déjà, Moussa Niakhaté était également de passage à Léon Bérard (Lyon 8e). Avant le match face à Lille (1-0), le défenseur sénégalais avait promis à un petit garçon nommé Cheikh de lui rendre visite : "Trop content. Le bonheur, j’ai kiffé !", avait-il confié via la chaîne YouTube de l’OL après cette rencontre. Moussa Niakhaté avait ensuite retrouvé Adenis, qui avait déjà préparé la célébration qu’il espérait partager avec Rayan Cherki.

    Rayan Cherki et Adenis se sont accordés sur cette célébration.
    © @rayan_cherki
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mer 25 Fév 26 à 18 h 00

      Bravo les gars vous donnez de la réalité aux rêves des enfants dans leurs moments difficiles........

      Signaler

