Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM) (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ligue 1 : l’OL souhaite briser sa mauvaise série à Marseille

  • par Elohan Latta

    • Sans succès depuis le 1er mai 2022 dans l’enceinte phocéenne, l’OL espère bien renouer avec le succès au stade Vélodrome ce dimanche (20h45).

    L’OL traverse une disette qui commence à peser. Il n’a plus gagné au stade Vélodrome depuis le 1er mai 2022. À l’époque, les hommes de Peter Bosz avaient surclassé l’OM. Au terme d’une première période fermée, les Lyonnais avaient finalement réussi a trouvé la faille à trois reprises en seconde période. D’abord grâce à Castello Lukeba (55e), puis Moussa Dembélé (77e) et Karl Toko Ekambi (88e). 

    Trois défaites lors des trois derniers déplacements

    Depuis cette rencontre, l’OL est sur une série noire de 3 défaites lors des 3 derniers matchs au Vélodrome. D’abord le 6 novembre 2022, lors de la 14e journée de la saison 2022-2023, et une défaite 1-0 (but de Gigot à la43e).

    S’en est suivi la débâcle du 6 décembre 2023 et la lourde défaite 0-3. Ce soir-là, Vitinha (21e), Murillo (25e) et Aubameyang (55e) avaient fait plier les protégés de Pierre Sage. Un match qui reste en mémoire des supporters lyonnais puisque ce revers était le 3e consécutif à l’époque. Un naufrage qui plongeait un peu plus l’OL dans la crise, laissant le club à la 18e place, la dernière de Ligue 1. 

    Et puis, le 6 février 2025, lors de la 20e journée de la saison 2024-2025. Au terme d’un choc des Olympiques pleins de rebondissement, les hommes de Paulo Fonseca n’avait jamais vraiment réussi à exister dans le jeu. Néanmoins, Corentin Tolisso marquait le premier but de la rencontre (54e). Mais l’OM réagissaient rapidement par l’intermédiaire de Greenwood (61e) et Rabiot (64e). Alexandre Lacazette transformait ensuite son penalty pour revenir à 2-2 (72e). Mais c’était sans compter sur l’ailier brésilien, Luis Henrique, qui crucifiait les Lyonnais dans les derniers instants (85e). 

    Le bon moment pour renouer avec le succès

    Déterminés à briser cette série de défaite, les partenaires de Corentin Tolisso devront s’appuyer sur la confiance acquise lors de la récente série de 13 victoires consécutives. Bien que battu à Strasbourg lors de la dernière journée (3-1), le capitaine de l'OL cherche à solidariser ses troupes avant ce déplacement capital : "On va montrer notre capacité à réagir. Ça va nous servir pour le Vélodrome. Là-bas, ce sera deux ou trois fois plus intense, un vrai combat avec beaucoup de duels. Il faudra être plus forts, avec de l'envie, et techniquement meilleurs", a-t-il déclaré après le match face au RC Strasbourg. 

    En cas de victoire ce dimanche à Marseille (20h45), l’Olympique lyonnais pourrait s’installer confortablement à la 3e place de la Ligue 1 avec 8 points d’avance sur l'OM

