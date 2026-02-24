Parmi les étoiles montantes du cyclisme mondial, Paul Seixas est un supporter déclaré de l'OL. À l'occasion du Tour de l'Algarve, son directeur sportif Julien Jurdie, inconditionnel de l'ASSE, l'a chambré au moment de porter le maillot vert de classement à points.

La rivalité entre l'OL et l'AS Saint-Étienne dépasse les simples limites d'un terrain de foot. Elle prouve par la même occasion qu'elle est certainement la plus grande qu'il puisse exister dans le foot français, malgré ce que certains observateurs veulent faire croire. Durant une semaine, Paul Seixas a dû cohabiter avec son directeur sportif Julien Jurdie à l'occasion du Tour de l'Algarve 2026. Entre le jeune cycliste, supporter de l'OL et le chef sportif de la formation Décathlon CMA CGM, natif de Saint-Étienne et suiveur des Verts, cela donne quelques passes d'armes bien senties.

"Il m'a dit que les Stéphanois, on le faisait ch***"

La semaine réussie au Portugal du Lyonnais l'a poussé à prendre la tête du classement par points entre la 2e et la 3e étape. De quoi s'attirer quelques taquineries de Jurdie. "Il a roulé avec le maillot vert donc je lui ai dit que ça me faisait plaisir de voir un Lyonnais avec un maillot de cette couleur", a déclaré tout sourire le directeur sportif sur RMC. Entre la deuxième place de son protégé et la défaite 3-1 de l'OL à Strasbourg, Julien Jurdie a vécu "une semaine formidable". La preuve aussi que la rivalité OL - ASSE peut être de bonne guerre.