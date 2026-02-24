Ligue Europa : l'OL connaitra son adversaire vendredi (13h)

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'OL attend encore de connaitre son futur adversaire. Les barrages retour se jouant jeudi soir, les Lyonnais en sauront plus lors du tirage au sort prévu vendredi à 13h.

Ce mardi, les joueurs de l'OL vont faire leur retour à l'entraînement après un jour de repos. Cela va leur permettre de préparer au mieux le gros rendez-vous de leur semaine, à savoir le choc des Olympiques contre l'OM. Seulement, avant ce match dominical, les Lyonnais auront un peu la tête tournée à la Ligue Europa. Directement qualifiés pour les huitièmes de finale après leur première place en phase de ligue, les coéquipiers de Corentin Tolisso attendent encore de connaitre leur adversaire. Ils sont potentiellement quatre au moment des barrages avec le PAOK, le Celta Vigo, Lille et l'Etoile Rouge de Belgrade.

Un tirage intégral jusqu'à la finale à Istanbul

Après la manche aller, la formation serbe et Vigo sont en ballotage favorable, mais il faudra attendre les matchs retour qui se tiennent ce jeudi. Ce n'est alors qu'à ce moment-là que le choix du futur adversaire se réduira à deux équipes. Il faudra ensuite patienter jusqu'à ce vendredi 27 février à 13h pour le tirage au sort. L'OL connaitra l'affiche de son huitième le 12 et 19 mars prochain, mais aussi le reste de son potentiel tableau. En effet, les quarts et demi-finales sont également tirés pour avoir une vue d'ensemble.