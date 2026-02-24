Actualités
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ligue Europa : l'OL connaitra son adversaire vendredi (13h)

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'OL attend encore de connaitre son futur adversaire. Les barrages retour se jouant jeudi soir, les Lyonnais en sauront plus lors du tirage au sort prévu vendredi à 13h.

    Ce mardi, les joueurs de l'OL vont faire leur retour à l'entraînement après un jour de repos. Cela va leur permettre de préparer au mieux le gros rendez-vous de leur semaine, à savoir le choc des Olympiques contre l'OM. Seulement, avant ce match dominical, les Lyonnais auront un peu la tête tournée à la Ligue Europa. Directement qualifiés pour les huitièmes de finale après leur première place en phase de ligue, les coéquipiers de Corentin Tolisso attendent encore de connaitre leur adversaire. Ils sont potentiellement quatre au moment des barrages avec le PAOK, le Celta Vigo, Lille et l'Etoile Rouge de Belgrade.

    Un tirage intégral jusqu'à la finale à Istanbul

    Après la manche aller, la formation serbe et Vigo sont en ballotage favorable, mais il faudra attendre les matchs retour qui se tiennent ce jeudi. Ce n'est alors qu'à ce moment-là que le choix du futur adversaire se réduira à deux équipes. Il faudra ensuite patienter jusqu'à ce vendredi 27 février à 13h pour le tirage au sort. L'OL connaitra l'affiche de son huitième le 12 et 19 mars prochain, mais aussi le reste de son potentiel tableau. En effet, les quarts et demi-finales sont également tirés pour avoir une vue d'ensemble.

    à lire également
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Corentin Tolisso égale Maxwel Cornet
    1 commentaire
    1. Monark on est là et bien là
      Monark on est là et bien là - mar 24 Fév 26 à 13 h 49

      J’avoue que j’avais oublié que le tirage au sort ne se bornait au 1/8ème. Intéressant car cela permet de vraiment se projeter dans cette complétion, pour laquelle l’OL, c’est de notoriété, a de réelles ambitions . Dans l’immédiat , idéalement ce serait le c’est pour l’affiche et l’étoile rouge pour le sportif.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Corentin Tolisso égale Maxwel Cornet 14:10
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Ligue Europa : l'OL connaitra son adversaire vendredi (13h) 13:20
    Paulo Fonseca lors d'OM - OL
    Fonseca (OL) s’en prend à Trump et Infantino 12:30
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL - Mercato : Fofana serait dans le viseur du FC Barcelone 11:45
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le programme des internationales 11:00
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : dernière semaine complète d’entraînement avant le marathon de mars 10:15
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine" 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OM - OL : le choc des Olympiques arbitré par Jérôme Brisard 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    OL : face à Strasbourg, un avertissement pour mieux préparer l'OM ? 08:00
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    OL : Moreira s'ajoute à la longue liste des anciens de la maison buteurs 07:30
    Corentin Tolisso dépité devant Moreira et Barco lors de Strasbourg - OL
    L'OL trébuche et le record s'envole... Un tournant contre l'OM ? 23/02/26
    Malick Fofana (OL) et Leonardo Balerdi (OM)
    Avant d'affronter l'OL, l'OM s'en va en stage en Espagne 23/02/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 participeront à un prestigieux tournoi organisé par l’Ajax 23/02/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : week-end festif pour les jeunes Lyonnaises 23/02/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : un jour de repos avant de penser à l’OM 23/02/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    Strasbourg - OL (3-1) : seulement quatre tirs pour les Lyonnais 23/02/26
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    À l’extérieur, l’OL a toujours du mal à inverser la tendance 23/02/26
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL (3-1) : Endrick est passé à côté 23/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut