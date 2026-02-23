Actualités
Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
À l’extérieur, l’OL a toujours du mal à inverser la tendance

  • par David Hernandez

    • Mené au score à l’extérieur pour la 10e fois sous l’ère Paulo Fonseca, l’OL n’arrive toujours pas à inverser la tendance. Les Lyonnais se sont inclinés à chaque fois.

    C’est avant tout par son assise défensive que l’OL s’est payé le luxe d’enchaîner treize victoires consécutives toutes compétitions confondues. Avec un secteur offensif maltraité physiquement, la formation lyonnaise a d’abord cherché à ne pas encaisser de buts pour avoir une chance de gagner. Cela a plutôt bien fonctionné sur les deux derniers mois et la défaite 3-1 à Strasbourg dimanche a un peu plus montré l’importance de cette solidité. Sans un grand Dominik Greif, la note aurait pu être un peu plus salée en première mi-temps et le suspense de ce match déjà réglé. Mais, grâce au gardien slovaque, l’OL a pu y croire malgré l’ouverture du score de Godo, suivie du break de Diego Moreira.

    Un semblant de révolte à Strasbourg

    En concédant ces deux buts, les coéquipiers de Moussa Niakhaté ont donc couru derrière le score et n’ont jamais été vraiment capables de revenir. La réduction du score de Corentin Tolisso a donné un semblant d’espoir à l’heure de jeu, mais l’OL n’y arrive décidément pas à l’extérieur. Menés pour la 10e fois depuis la prise de fonction de Paulo Fonseca, les Lyonnais n’ont jamais réussi à inverser la tendance selon le compte X @Statsdufoot. Que ce soit pour prendre les trois points ou simplement un point. Il y a bien eu un nul arraché à Manchester United l’an passé, mais cela s’était traduit derrière par une élimination en prolongations. Une défaite en soi…

    Endrick lors d'OL - Laval
    Strasbourg - OL (3-1) : seulement quatre tirs pour les Lyonnais

