Strasbourg - OL (3-1) : Moreira, un chambrage gratuit ?

Passé par l’OL pendant quelques mois avant que Chelsea ne casse son prêt, Diego Moreira semble l’avoir mauvaise contre son ancien club. Buteur dimanche soir, le Belge s’est fendu d’une sortie sur les réseaux sociaux.

Son attitude avait déjà échaudé certains joueurs de l’OL à l’aller. Pour le match retour entre le club lyonnais et Strasbourg, Diego Moreira a encore été l’un des acteurs majeurs. Positionné sur le côté droit de l’attaque alsacienne, le Belge s’est illustré en faisant le break pour le RCSA, bien aidé par la déviation de Tanner Tessmann. Il a ensuite fait sortir de ses gonds Ruben Kluivert, provoquant ainsi une petite échauffourée entre deux formations qui sont en train d’apprendre à ne pas s’apprécier. Comme si cela ne suffisait pas, Moreira s’est laissé aller à un chambrage sur les réseaux sociaux. Et qui paraît gratuit sur le fond.

"On m'a appelé 007 là-bas"

Passé par l’OL entre août 2023 et janvier 2024, Diego Moreira n’avait pu donner la pleine mesure de son talent, Chelsea ayant choisi de le rappeler en catastrophe durant le mercato hivernal pour pouvoir prêter un autre de ses joueurs. Si le public lyonnais avait plutôt pris position en faveur du joueur, victime du foot-business, l’international belge n'aurait pas vraiment le même ressenti.

Élu homme du match dimanche soir, il s’est fendu d’une sortie qui risque de remettre un peu d’huile sur le feu. "Tu vois ça ? (Le trophée.) C'est rien en fait, c'est normal. Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 0-0-7 (en référence à ses buts, ses passes décisives et son nombre de matches en Ligue 1). Mais ici, j'ai marqué." "C'est qui qui parle maintenant ?", lui a ensuite rétorqué l’un de ses coéquipiers. "Il n'y a personne qui parle maintenant", a répondu Moreira. Une sortie qui a surpris plus d'un supporter lyonnais...