Strasbourg - OL (3-1) : Moreira, un chambrage gratuit ?

Passé par l’OL pendant quelques mois avant que Chelsea ne casse son prêt, Diego Moreira semble l’avoir mauvaise contre son ancien club. Buteur dimanche soir, le Belge s’est fendu d’une sortie sur les réseaux sociaux.
Son attitude avait déjà échaudé certains joueurs de l’OL à l’aller. Pour le match retour entre le club lyonnais et Strasbourg, Diego Moreira a encore été l’un des acteurs majeurs. Positionné sur le côté droit de l’attaque alsacienne, le Belge s’est illustré en faisant le break pour le RCSA, bien aidé par la déviation de Tanner Tessmann. Il a ensuite fait sortir de ses gonds Ruben Kluivert, provoquant ainsi une petite échauffourée entre deux formations qui sont en train d’apprendre à ne pas s’apprécier. Comme si cela ne suffisait pas, Moreira s’est laissé aller à un chambrage sur les réseaux sociaux. Et qui paraît gratuit sur le fond.
"On m'a appelé 007 là-bas"
Passé par l’OL entre août 2023 et janvier 2024, Diego Moreira n’avait pu donner la pleine mesure de son talent, Chelsea ayant choisi de le rappeler en catastrophe durant le mercato hivernal pour pouvoir prêter un autre de ses joueurs. Si le public lyonnais avait plutôt pris position en faveur du joueur, victime du foot-business, l’international belge n'aurait pas vraiment le même ressenti.
Élu homme du match dimanche soir, il s’est fendu d’une sortie qui risque de remettre un peu d’huile sur le feu. "Tu vois ça ? (Le trophée.) C'est rien en fait, c'est normal. Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 0-0-7 (en référence à ses buts, ses passes décisives et son nombre de matches en Ligue 1). Mais ici, j'ai marqué." "C'est qui qui parle maintenant ?", lui a ensuite rétorqué l’un de ses coéquipiers. "Il n'y a personne qui parle maintenant", a répondu Moreira. Une sortie qui a surpris plus d'un supporter lyonnais...
Il s'invente une histoire, pas très fair-play de sa part. Sachant qu'on ne l'a jamais visé lui plus qu'un autre. Il est arrivé dans le pire OL, il était jeune, en prêt, il n'y avait aucune raison de lui tomber dessus.
Après son comportement de keke on avait bien pu le cerner par contre avec ses vidéos "extra-sportives", et il ne fait que le confirmer 🙂
Moreira n'a rien fait chez nous il a été moyen,voir pas bon,là il marque un but devié par notre défenseur quelle chance.👎
On a un portugais chez nous côté gauche et il vaut 3 Moreira.
Encore un footeux pas bien malin.
Très revenchard , il avait la haine et s'est défoncé .
Un petit onc , épicétou ! 😡
Je comprends même pas son chambrage... Absolument personne ne lui reprochait quoique ce soit lors de son passage chez nous. Strasbourg sont en train de s'inventer une rivalité avec nous sur absolument aucune base
Eh bah dis donc on avait un grand intellectuel avec nous...
Sa victimisation est d'autant plus ridicule que personne ne le taillait quand il était là car la situation à l'OL était tellement mauvaise '(automne 2023) que c'est pas lui qui était sous le feu des projecteurs.
En tout cas vu sa mentalité heureusement qu'il est parti à l'hiver car c'est pas avec ça que Sage aurait pu redresser la barre au printemps..
Bien content qu'il ne soit plus chez nous vu sa mentalité.
Pas de rivalité mais un goût amer quand même, Fofana n'a toujours pas rejoué au foot. Je m'étonne que celà n'ait pas été plus souligné hier soir.
D'ailleurs Tolisso s'était bien pris la tête avec lui à l'aller..
Il s'est inventé une souffrance celui la, il n'a meme pas été une seule fois sifflé par le public lyonnais.
Autant un Toko ou un Beauvue je pourrait comprendre qu'il ait la rage, autant lui ...