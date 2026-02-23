Strasbourg - OL (3-1) : Endrick est passé à côté

De retour de suspension, Endrick n’a pas pesé sur le jeu de l’OL. Peu touché, le Brésilien n’a surtout pas pris les bonnes décisions quand il a eu le ballon.

Les débuts fracassants allaient forcément entraîner des attentes encore plus grandes. Ces dernières étaient déjà élevées au moment de sa signature, mais Endrick n’avait certainement pas pu rêver mieux que ses premières sorties avec l’OL. Décisif à tous les matchs, le Brésilien n’allait assurément pas garder la même carburation pendant tout le temps de son prêt. Cela s’est confirmé lors des dernières sorties et encore dimanche à Strasbourg.

De retour de suspension, le numéro 9 n’a pas pesé dans le match, affichant même une quinzaine de ballons perdus. Il n’est pas la cause de la défaite lyonnaise, mais forcément, à l’heure de faire le bilan de ce revers, il se retrouve sur le devant avec une prestation manquée. "Je sais qu’Endrick est le centre d’attention, mais il s’est passé avec Endrick ce qu’il s’est passé avec les autres joueurs aujourd’hui (dimanche)", a déclaré Paulo Fonseca. À savoir, un match raté.

Un déséquilibre défensif avec lui sur un côté ?

Avec la moitié de ses ballons perdus et une incapacité à prendre le meilleur sur Ben Chilwell, Endrick n’a pas eu le poids espéré dans un secteur offensif bien pâle à la Meinau. À ces statistiques en berne, avec un premier tir cadré à la 70e minute, Endrick y a ajouté une interrogation défensive. Dimanche, Ainsley Maitland-Niles a fait ce qu’il a pu pour contenir le couloir gauche strasbourgeois, pas vraiment aidé par le Brésilien, plutôt déchargé de ces contraintes avec Tessmann puis Nartey comblant le côté droit.

Un ajustement à faire pour les prochaines rencontres ? Peut-être bien. "Naturellement, je vais parler avec Endrick de ce qu’il doit améliorer, de ce qu’il doit faire pour trouver des solutions face à certaines situations", a poursuivi son coach. Avec l’absence probable de Pavel Sulc à Marseille, Endrick aura encore un peu plus la lumière sur lui. À lui d’en profiter pour éblouir le Vélodrome.