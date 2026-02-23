Actualités
Endrick (OL) face à Strasbourg
Endrick (OL) face à Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Strasbourg - OL (3-1) : Endrick est passé à côté

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • De retour de suspension, Endrick n’a pas pesé sur le jeu de l’OL. Peu touché, le Brésilien n’a surtout pas pris les bonnes décisions quand il a eu le ballon.

    Les débuts fracassants allaient forcément entraîner des attentes encore plus grandes. Ces dernières étaient déjà élevées au moment de sa signature, mais Endrick n’avait certainement pas pu rêver mieux que ses premières sorties avec l’OL. Décisif à tous les matchs, le Brésilien n’allait assurément pas garder la même carburation pendant tout le temps de son prêt. Cela s’est confirmé lors des dernières sorties et encore dimanche à Strasbourg.

    De retour de suspension, le numéro 9 n’a pas pesé dans le match, affichant même une quinzaine de ballons perdus. Il n’est pas la cause de la défaite lyonnaise, mais forcément, à l’heure de faire le bilan de ce revers, il se retrouve sur le devant avec une prestation manquée. "Je sais qu’Endrick est le centre d’attention, mais il s’est passé avec Endrick ce qu’il s’est passé avec les autres joueurs aujourd’hui (dimanche)", a déclaré Paulo Fonseca. À savoir, un match raté.

    Un déséquilibre défensif avec lui sur un côté ?

    Avec la moitié de ses ballons perdus et une incapacité à prendre le meilleur sur Ben Chilwell, Endrick n’a pas eu le poids espéré dans un secteur offensif bien pâle à la Meinau. À ces statistiques en berne, avec un premier tir cadré à la 70e minute, Endrick y a ajouté une interrogation défensive. Dimanche, Ainsley Maitland-Niles a fait ce qu’il a pu pour contenir le couloir gauche strasbourgeois, pas vraiment aidé par le Brésilien, plutôt déchargé de ces contraintes avec Tessmann puis Nartey comblant le côté droit.

    Un ajustement à faire pour les prochaines rencontres ? Peut-être bien. "Naturellement, je vais parler avec Endrick de ce qu’il doit améliorer, de ce qu’il doit faire pour trouver des solutions face à certaines situations", a poursuivi son coach. Avec l’absence probable de Pavel Sulc à Marseille, Endrick aura encore un peu plus la lumière sur lui. À lui d’en profiter pour éblouir le Vélodrome.

    3 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - lun 23 Fév 26 à 12 h 36

      Grosse deception...
      Dans la prise de decision, dans les gestes techniques, dans le repli et dans l attitude.

      S il ne redresse pas la barre, s il ne se remet pas au niveau qu on attendait, ceci dés Marseille, on va avoir un probleme Endrick.

      Et toutes nos ambitions devront etre revues a la baisse.

    2. OLsan
      OLsan - lun 23 Fév 26 à 13 h 11

      On l’a tous vu très passif. Je ne comprends pas pourquoi il n’a pas été repositionné en 9 à la sortie de Pavelito. On avait de quoi le remplacer par Karabec ou faire monter AMN et mettre Hateboer en latéral… ou même repasser à 4 derrière avec Mata… bref quelque chose m’échappe

      1. Juni38
        Juni38 - lun 23 Fév 26 à 13 h 17

        je pense qu'il a laché mentalement quand il a vu qu'il le laissait dans le couloir après la sortie de sulc .
        fonseca va lui parler mais lui il pourrait lui parler aussi ...

