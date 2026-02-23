Strasbourg - OL (3-1) : seulement quatre tirs pour les Lyonnais

Si l'OL a eu un maigre espoir de revenir dans la partie contre Strasbourg (3-1), il aurait fallu être un peu plus offensif. Avec seulement quatre tirs tentés en 90 minutes, les Lyonnais n'avaient plus fait pire depuis le nul à Brest joué en infériorité numérique pendant presque tout le match...

En regardant la composition de départ, les supporters se demandaient déjà comment l'OL allait réussir à marquer à Strasbourg (3-1). Avec Endrick et Pavel Sulc comme seuls joueurs offensifs de métier dans le onze, la tâche s'annonçait compliquée. Elle l'a été encore un peu plus quand le Tchèque a fait signe au banc qu'il ne pouvait pas continuer. Le chrono n'affichait alors que 28 minutes de jeu, mais l'OL tenait encore le coup avec un score nul et vierge. Cela aurait pu faire les affaires rhodaniennes, mais il a fallu combler ensuite un break d'écart, le tout sans attaquant de pointe. En choisissant Nartey plutôt que Yaremchuk, Paulo Fonseca a souhaité rester sur sa feuille de route initiale.

À 10 contre 11 pendant 85 minutes à Brest

Cela n'a pas vraiment fonctionné avec aucun tir cadré dans le premier acte sur deux tentatives. La rentrée de l'attaquant ukrainien a apporté un peu de taille et de profondeur et cela a fait reculer le bloc strasbourgeois. Sur son premier ballon, Yaremchuk a parfaitement trouvé Tolisso qui a encore fait étalage de son bagage technique pour redonner de l'espoir à l'OL. Mais il aurait fallu bien plus pour recoller à 2-2.

En 90 minutes, les Lyonnais n'ont tiré qu'à quatre reprises, avec une tentative d'Endrick (70e) comme seule autre frappe cadrée en plus du but. Il fallait remonter au 2 novembre dernier pour revoir un OL aussi inoffensif. C'était à Brest avec des circonstances bien plus atténuantes. Le rouge d'Hans Hateboer dès la 5e minute avait poussé les Lyonnais à faire le dos rond plus qu'à faire du jeu. Ce qui n'a clairement pas été le cas dimanche à la Meinau.