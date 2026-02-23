Actualités
Endrick lors d'OL - Laval
Endrick lors d’OL – Laval (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Strasbourg - OL (3-1) : seulement quatre tirs pour les Lyonnais

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Si l'OL a eu un maigre espoir de revenir dans la partie contre Strasbourg (3-1), il aurait fallu être un peu plus offensif. Avec seulement quatre tirs tentés en 90 minutes, les Lyonnais n'avaient plus fait pire depuis le nul à Brest joué en infériorité numérique pendant presque tout le match...

    En regardant la composition de départ, les supporters se demandaient déjà comment l'OL allait réussir à marquer à Strasbourg (3-1). Avec Endrick et Pavel Sulc comme seuls joueurs offensifs de métier dans le onze, la tâche s'annonçait compliquée. Elle l'a été encore un peu plus quand le Tchèque a fait signe au banc qu'il ne pouvait pas continuer. Le chrono n'affichait alors que 28 minutes de jeu, mais l'OL tenait encore le coup avec un score nul et vierge. Cela aurait pu faire les affaires rhodaniennes, mais il a fallu combler ensuite un break d'écart, le tout sans attaquant de pointe. En choisissant Nartey plutôt que Yaremchuk, Paulo Fonseca a souhaité rester sur sa feuille de route initiale.

    À 10 contre 11 pendant 85 minutes à Brest

    Cela n'a pas vraiment fonctionné avec aucun tir cadré dans le premier acte sur deux tentatives. La rentrée de l'attaquant ukrainien a apporté un peu de taille et de profondeur et cela a fait reculer le bloc strasbourgeois. Sur son premier ballon, Yaremchuk a parfaitement trouvé Tolisso qui a encore fait étalage de son bagage technique pour redonner de l'espoir à l'OL. Mais il aurait fallu bien plus pour recoller à 2-2.

    En 90 minutes, les Lyonnais n'ont tiré qu'à quatre reprises, avec une tentative d'Endrick (70e) comme seule autre frappe cadrée en plus du but. Il fallait remonter au 2 novembre dernier pour revoir un OL aussi inoffensif. C'était à Brest avec des circonstances bien plus atténuantes. Le rouge d'Hans Hateboer dès la 5e minute avait poussé les Lyonnais à faire le dos rond plus qu'à faire du jeu. Ce qui n'a clairement pas été le cas dimanche à la Meinau. 

    à lire également
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    À l’extérieur, l’OL a toujours du mal à inverser la tendance
    3 commentaires
    1. OLyonn@is
      OLyonn@is - lun 23 Fév 26 à 14 h 14

      Un match à oublier pour les joueurs...

      Fonseca devrait visionner quand même ce qui n'a pas marché,on s'est fait manger au milieu de terrain...

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 23 Fév 26 à 14 h 20

      Quand il remplace Sulc par Noah Nartey , on ne joue plus qu'avec un seul attaquant , Endrick , isolé à droite ?
      Comprend pas .

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 23 Fév 26 à 14 h 31

        Oui effectivement, si on considère qu'Abner jouait ailier gauche, le seul vrai attaquant restait Endrick, qui se cantonnait à coller la ligne à droite en attendant le ballon dans les pieds.

        L'entrée de Yaremchuk a fait du bien, il a permis de rééquilibrer l'équipe, mais il manquait toujours un vrai ailier.

        Pour moi ce match face à Strasbourg se jouait sur les côtés. Si nos pistons arrivaient à jouer haut, les leurs auraient eu peur et seraient moins montés aux avants postes. Sachant que souvent les pistons sont meilleurs offensivement que défensivement. Au final il s'est passé l'inverse, c'est les leurs qui ont pris le dessus. Sans eux, aucune possibilité d'apporter du danger offensivement.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick lors d'OL - Laval
    Strasbourg - OL (3-1) : seulement quatre tirs pour les Lyonnais 14:10
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    À l’extérieur, l’OL a toujours du mal à inverser la tendance 13:20
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL (3-1) : Endrick est passé à côté 12:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    À Strasbourg, l’OL "n’y arrivait pas tactiquement" 11:45
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    Strasbourg - OL (3-1) : Moreira, un chambrage gratuit ? 11:00
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    Ligue 1 : l'OL perd, mais garde ses distances avec l'OM 10:15
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après Strasbourg - OL (3-1) : "Ce n’est pas dramatique" 09:30
    Corentin Tolisso dépité devant Moreira et Barco lors de Strasbourg - OL
    L’OL n’avait pas cette envie de victoire à Strasbourg 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors de Strasbourg - OL
    Strasbourg - OL (3-1) : Sulc touché derrière la cuisse 08:00
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Abner après Strasbourg - OL (3-1) : "On a été trop passifs" 07:30
    Strasbourg - OL (3-1) : le constat implacable de Corentin Tolisso 22/02/26
    Endrick (OL) face à Strasbourg
    Strasbourg - OL (3-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 22/02/26
    Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
    La série de l'OL a pris fin à Strasbourg, des Lyonnais dépassés (3-1) 22/02/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Strasbourg - OL : Ruben Kluivert retrouve le 11, Tessmann plutôt que Nartey 22/02/26
    Strasbourg - OL : les Lyonnais face au poison Joaquín Panichelli 22/02/26
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg - OL Lyonnes se jouera le 24 mars 22/02/26
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
    OL Lyonnes - D1 : Tabitha Chawinga se rapproche au classement des buteuses 22/02/26
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    OL : Endrick déteste la célébrité 22/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut