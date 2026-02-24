Actualités
Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OM - OL : le choc des Olympiques arbitré par Jérôme Brisard

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche (20h45), l'OL se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour affronter l'OM. Jérôme Brisard arbitrera ce choc des Olympiques, un brin décisif pour la course au podium.

    Une équipe qui n'a plus gagné depuis quatre matchs en Ligue 1. Une autre qui a vu son incroyable série de victoires prendre fin dimanche à Strasbourg. En clôture de la 24e journée du championnat, le duel entre l'OM et l'OL s'annonce explosif. Les chocs des Olympiques sont toujours des rendez-vous à part, mais encore plus cette saison. Avec cinq points d'avance avant de se rendre au Vélodrome, les Lyonnais ont la possibilité de frapper un très gros coup dans la course au podium à dix journées de la fin.

    À la VAR lors du match contre le PSG en novembre dernier

    Il faudra pour cela montrer un visage bien différent de celui proposé à Strasbourg dimanche dernier. Mais aussi espérer un arbitrage à la hauteur pour éviter toute polémique. Pour ce choc, Jérôme Brisard a été désigné comme arbitre central. Il a déjà arbitré à deux reprises les deux équipes qui s'affrontent dimanche avec le même bilan : une victoire et une défaite. Mais c'est bien pour des actions litigieuses lors d'OL - PSG en novembre dernier que l'arbitre de 39 ans avait en partie défrayé la chronique. Pour cet OM - OL, M. Brisard sera accompagné par Alexis Auger et Erwan Finjean. Bastien Dechepy et Yohann Rouinsard s'occuperont de la VAR tandis qu'Abdelatif Kherradji sera le quatrième arbitre.

