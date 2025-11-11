OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé

Alors qu’Amaury Delerue estimait que Benoit Bastien n’était pas obligé de siffler faute sur le deuxième but du PSG, l’analyse de la Direction de l’arbitrage va dans le sens contraire. L’OL aurait dû obtenir un coup-franc sur la faute de Vitinha sur Tanner Tessmann.

C'est une situation assez lunaire jusqu'au bout. Le deuxième but du PSG contre l'OL a assez fait parler depuis quarante-huit heures et la communication de la Direction technique de l'arbitrage ce mardi soir ne risque pas de faire retomber les discussions. Dans son traditionnel débriefing hebdomadaire, la DTA est revenue sur les différentes situations litigieuses d'OL - PSG dimanche soir. Si le contact entre Lee et Tagliafico a été laissé de côté, la main de Zabarnyi et la faute de Vitinha sur Tessmann ont bien été décryptées. Vingt-quatre heures après la prise de parole d'Amaury Delerue chez nos confrères de L'Équipe.

"Le contact peut expliquer la chute du joueur lyonnais"

Aussi fou que cela puisse paraitre, deux sons de cloche existent donc au sein d'une même instance. Lundi, le patron des arbitres de Ligue 1 avait annoncé une zone grise sur l'action du deuxième but parisien, laissant ainsi le choix à Benoit Bastien de siffler ou non une faute. Ce mardi, la version de la DTA a été bien différente. Comme l'avaient réclamé les joueurs et la direction de l'OL, le but de Kvaratskhelia aurait dû être annulé.

"L'analyse de cette situation est plutôt complexe dans la mesure où elle présente différents critères d'interprétation relevant d'une "zone grise". Cependant, considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l'arrière de la jambe d'appui du joueur lyonnais très légèrement antérieur à la déviation du ballon, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la Direction de l’Arbitrage est l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise."

S'estimant lésés dimanche soir, les Lyonnais peuvent avoir des regrets, même si rien n'excuse la lenteur de Tessmann ou l'absence de marquage sur le troisième but du PSG.