Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de Wolfsburg (3-1)

  • par David Hernandez
  21 Commentaires

    • Dans ce qui était attendu comme un gros rendez-vous pour l’OL Lyonnes, les Lyonnaises n’ont laissé que des miettes à Wolfsburg (3-1). Avec trois victoires en trois matchs, les coéquipières d’Ada Hegerberg prennent la tête.

    Le choc n’a pas eu lieu. Ce mardi soir à Décines, l’OL Lyonnes a joué les rouleaux compresseurs contre Wolfsburg pour s’offrir une troisième victoire de suite en Ligue des champions (3-1). Si affronter le club allemand pouvait ramener à des souvenirs pas si lointains de finale de Ligue des champions, l’opposition de mardi en a été bien loin. Il y avait plus d’une classe d’écart entre les deux formations. Pourtant, avec six points en deux matchs, Wolfsburg aurait pu être le deuxième gros test de cette campagne européenne après Arsenal.

    Seulement, le pensionnaire de Bundesliga n’a plus le prestige d’antan, malgré les présences d’Alexandra Popp et Lineth Beerensteyn aux avant-postes. Les deux attaquantes n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, si ce n’est un poteau de la Néerlandaise juste avant la mi-temps. Cela aurait pu relancer le match car l’OL Lyonnes avait pris les devants depuis de longues minutes déjà.

    Hegerberg passe la barre des 70 buts européens

    Avec une équipe-type, les Lyonnaises ont fait preuve d’une très grosse maitrise avec un démarrage intense. Par deux fois, Shrader a trouvé la barre (4e, 18e) avant que Renard ne voie la gardienne claquer sa tête en corner. Si Heaps a également touché la barre sur coup franc pour sa 100e, Hegerberg avait parfaitement suivi pour ouvrir le score (1-0, 25e). Déjà buteuse à Montpellier, la Norvégienne s’est offert un doublé en déviant parfaitement de la tête un coup-franc rentrant de Bacha (2-0, 31e).

    Avec un break d’avance et près de 70% de possession, il n'y avait pas match au Parc OL. Dans le deuxième acte, l’OL Lyonnes a toujours eu autant la maitrise, mais il a manqué quelques centimètres à Brand (49e) ou Hegerberg (52e, 62e, 69e) pour tuer définitivement le suspense. C'est finalement sur un penalty que Wendie Renard a aggravé le score à vingt minutes du terme (3-0, 73e). Mais encore une fois, un manque de concentration a eu raison du clean-sheet avec le but de Beerensteyn (3-1, 79e). En s'imposant facilement, les joueuses de Jonatan Giraldez prennent provisoirement la tête, en attendant les matchs de mercredi.

    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    OL - PSG (2-3) : le deuxième but parisien aurait dû être annulé
    21 commentaires
    1. seb.66
      seb.66 - mar 11 Nov 25 à 22 h 55

      Dommage toutes ces occasions ratées !

      Pour moi, Selma joueuse du match.

      Sur le but, on a vu les limites d'Engen...

    2. dede74
      dede74 - mar 11 Nov 25 à 22 h 56

      Une bouchée oui mais qui aurait dû être plus confortable mais bon, on ne va pas se plaindre, c'était un bon match, durant 95 mn, on en redemande.
      Bonne soirée à toutes et tous.

    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 11 Nov 25 à 22 h 57

      Je le remet,il est mieux sur ce fil :

      Bravo,et merci les filles.
      Les 3 points bien sur, et c'était attendu .
      Mais on aurait aimé un score plus large ,car il n'y avait pas photo ce soir.
      épi, on en prend encore un, et ça, ça dévient pénible ...
      Bonne nuit à tous .

    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 22 h 57

      Je trouve le titre un peu trop osé vu qu'on a loupé au moins 7 ou 8 buts dont au moins 4 ou 5 d'Ada. Mais bon on va pas blâmer non plus cette dernière elle en marque 2 c'est déjà pas mal.

    5. chignol
      chignol - mar 11 Nov 25 à 23 h 01

      Petits problèmes à la finition mais pour moi la première mi-temps a été la plus réussie depuis les débuts de Gigi à l'OL, à part peut-être la fessée contre le QSG.

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 23 h 07

        Les allemandes ont l'air d'avoir quand même le niveau au dessus des parisiennes

    6. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 11 Nov 25 à 23 h 02

      HS: Le Paris FC mène 1-0 à Madrid !

      1. OL-91
        OL-91 - mar 11 Nov 25 à 23 h 05

        Le PFC vient d'encaisser !

    7. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 23 h 04

      Madrid qui égalise à la 99ème

    8. Avatar
      Poupette38 - mar 11 Nov 25 à 23 h 05

      J'essayerai de regarder le match demain, j'ai juste suivi l'audio de Timothée Piron .
      Apparemment ça a l'air d'être un beau match, c'est fou de diffuser ça sur Disney 😠

    9. Avatar
      brad - mar 11 Nov 25 à 23 h 08

      Domination sans partage, Wolfsburg n'a pas montré grand chose.
      Ada récompensé pas sa débauche d'effort. De la 1ére mi temps les deux buts de Ada et 3 belles transversales de Renard...
      De la 2éme rien d'autre excepté que le score des fenottes ne reflète pas les occasions et la course folle de Renard tentant de reprendre Beerensteyn lors de son but...à voir dans toutes les écoles de foot.
      Sinon Selma et Melchie étaient en avance pour donner généreusement des cadeaux de Noël à leurs coéquipières, leurs centres auraient mérité d'aggraver la marque......
      Bah ! on est promis au Barça et sans avoir été mis en difficulté , donc il en reste sous la semelle......

      1. OL-91
        OL-91 - mar 11 Nov 25 à 23 h 11

        Chawinga a remplacé avantageusement Brand.

      2. Avatar
        Dave - mar 11 Nov 25 à 23 h 30

        Pour moi, Melchie est clairement la meilleure joueuse du match, elle a été 🔥

    10. OL-91
      OL-91 - mar 11 Nov 25 à 23 h 09

      Une bouchée ? Beaucoup tombé de l'assiette.

    11. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 11 Nov 25 à 23 h 11

      A ma connaissance et sauf erreur, Wendie a remporté ce soir son 100ème match en WCL !
      Avec un but en prime.
      INÉGALÉ, INÉGALABLE ! 👍👏

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 23 h 15

        La meilleure, elle est tjrs la 🤩

      2. Avatar
        JM-C - mar 11 Nov 25 à 23 h 34

        Non, elle en a beaucoup) plus. C'était sa 100e victoire.

        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - mar 11 Nov 25 à 23 h 42

          Euh, c'est exactement ce que je dis !
          Voir également plus bas. 😉

    12. chignol
      chignol - mar 11 Nov 25 à 23 h 17

      Ca ne va certainement pas durer, mais l'OLF occupe provisoirement la 1ère place.
      Et Ada est co-meilleure buteuse de la compétition.
      Savourons l'instant !

    13. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 11 Nov 25 à 23 h 31

      Le résumé de l'Equipe, et confirmé la 100ème victoire de Wendie en WCL .

      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-ol-tranquille-contre-wolfsburg-en-ligue-des-champions-avec-un-double-d-ada-hegerberg/1609226

    14. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 11 Nov 25 à 23 h 41

      Quelqu'un sait combien il y avait d'affluence ?

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut