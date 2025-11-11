L’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de Wolfsburg (3-1)

Dans ce qui était attendu comme un gros rendez-vous pour l’OL Lyonnes, les Lyonnaises n’ont laissé que des miettes à Wolfsburg (3-1). Avec trois victoires en trois matchs, les coéquipières d’Ada Hegerberg prennent la tête.

Le choc n’a pas eu lieu. Ce mardi soir à Décines, l’OL Lyonnes a joué les rouleaux compresseurs contre Wolfsburg pour s’offrir une troisième victoire de suite en Ligue des champions (3-1). Si affronter le club allemand pouvait ramener à des souvenirs pas si lointains de finale de Ligue des champions, l’opposition de mardi en a été bien loin. Il y avait plus d’une classe d’écart entre les deux formations. Pourtant, avec six points en deux matchs, Wolfsburg aurait pu être le deuxième gros test de cette campagne européenne après Arsenal.

Seulement, le pensionnaire de Bundesliga n’a plus le prestige d’antan, malgré les présences d’Alexandra Popp et Lineth Beerensteyn aux avant-postes. Les deux attaquantes n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent, si ce n’est un poteau de la Néerlandaise juste avant la mi-temps. Cela aurait pu relancer le match car l’OL Lyonnes avait pris les devants depuis de longues minutes déjà.

Hegerberg passe la barre des 70 buts européens

Avec une équipe-type, les Lyonnaises ont fait preuve d’une très grosse maitrise avec un démarrage intense. Par deux fois, Shrader a trouvé la barre (4e, 18e) avant que Renard ne voie la gardienne claquer sa tête en corner. Si Heaps a également touché la barre sur coup franc pour sa 100e, Hegerberg avait parfaitement suivi pour ouvrir le score (1-0, 25e). Déjà buteuse à Montpellier, la Norvégienne s’est offert un doublé en déviant parfaitement de la tête un coup-franc rentrant de Bacha (2-0, 31e).

Avec un break d’avance et près de 70% de possession, il n'y avait pas match au Parc OL. Dans le deuxième acte, l’OL Lyonnes a toujours eu autant la maitrise, mais il a manqué quelques centimètres à Brand (49e) ou Hegerberg (52e, 62e, 69e) pour tuer définitivement le suspense. C'est finalement sur un penalty que Wendie Renard a aggravé le score à vingt minutes du terme (3-0, 73e). Mais encore une fois, un manque de concentration a eu raison du clean-sheet avec le but de Beerensteyn (3-1, 79e). En s'imposant facilement, les joueuses de Jonatan Giraldez prennent provisoirement la tête, en attendant les matchs de mercredi.