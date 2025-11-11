OL Lyonnes - Wolfsburg : retrouvailles particulières pour Brand

  • par David Hernandez

    • Passée par Wolfsburg pendant trois saisons, Jule Brand retrouve son ancien club ce mardi soir (21h). En savourant d’être dans le bon camp désormais.

    Elle a été l’une des arrivées les plus attendues de l’été à l’OL Lyonnes. Au milieu de tous les mouvements estivaux, Jule Brand a créé une vague d’excitation chez les supporters lyonnais. À 23 ans, l’Allemande est l’une des jeunes joueuses les plus en vogue et les plus talentueuses de sa génération. Alors forcément, l’attirer de manière libre entre Rhône et Saône avait de quoi donner le sourire. Quittant son Allemagne pour la première fois de sa carrière, Brand apprend à dompter son nouvel environnement depuis son retour de l’Euro courant août. "C’est vrai qu’il y a eu une différence. Si on compare la ville de Wolfsburg, c’est plutôt un petit village, Lyon est plus grand, plus animé, avec beaucoup de choses qui se passent. La langue aussi était un défi à surmonter. Mais les filles m’ont vraiment bien accueillie et m’ont mise à l’aise. Je me sens très bien ici."

    "Je ne voyais pas beaucoup le ballon"

    Ce mardi soir (21h), Jule Brand retrouvera des visages bien connus pour la 3e journée de la Ligue des champions. Quatre mois après son départ, la joueuse offensive va retrouver Wolfsburg. Malgré plusieurs départs durant l’été, Brand va "vivre quelque chose de spécial. Je vais revoir beaucoup de visages connus sur le terrain." Passée pendant trois saisons dans le club allemand, l’internationale se rappelle des affrontements passés contre l’OL Lyonnes. Avec cette fois, la satisfaction d’être dans le bon camp. "J’ai eu la chance de jouer contre Lyon, face à des joueuses de qualité. On ne voyait pas beaucoup le ballon, et j’espère que ce sera aussi le cas demain, maintenant que je suis du côté de Lyon." Avec un but contre St Pölten, Jule Brand espère que la Ligue des champions lui portera encore chance.

