Un nul qui n'arrange personne. Ce vendredi, l'Angola et le Zimbabwe n'ont pas réussi à se départager à la CAN (1-1). Les deux nations devront réaliser un exploit pour passer.

Clinton Mata de retour plus vite que prévu de la Coupe d'Afrique des Nations ? On ne le souhaite pas au défenseur de l'OL, mais le début de compétition est délicat pour l'Angola. Avec le Lyonnais à nouveau dans le 11 de départ, les joueurs de Patrice Beaumelle espéraient battre le Zimbabwe pour s'ouvrir la voie des 8es de finale.

Mais ce premier match de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN n'a pas eu de vainqueur. Certes, les Angolais ont ouvert le score par Gelson Dala à la 24e minute après un beau mouvement collectif (1-0), mais ils ont ensuite laissé leur adversaire revenir dans la partie.

L'Angola devra probablement battre l'Égypte

Les Palancas Negras ont mieux démarré, avant que les débats ne s'équilibrent clairement. Et les Zimbabwéens ont profité d'un temps additionnel à rallonge pour égaliser avant la pause (1-1, 45e+6). En deuxième période, les deux nations ont eu des opportunités de marquer, mais aucune d'elles n'a réussi à prendre la défense adverse à revers. Un résultat qui n'arrange personne.

Avec un point au compteur, les deux sélections pourraient voir l'Égypte ou l'Afrique du Sud s'envoler (ils s'affrontent à 16 heures). Ces pays ont gagné leur affiche d'ouverture respective et sont bien lancés vers les deux premières places du groupe. Pour Clinton Mata, resté sur le terrain pendant 90 minutes, et ses compatriotes, il faudra un exploit lors de la dernière confrontation. Ce sera face aux Égyptiens lundi à 17 heures. A priori, seule une victoire pourra les qualifier pour les 8es de finale du tournoi.