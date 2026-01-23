Capitaines de l'OL : Clinton Mata intègre la liste

En l'absence de Corentin Tolisso et de Moussa Niakhaté, Clinton Mata était le capitaine de l'OL contre les Young Boys (0-1). Il est le 93e à porter le brassard lyonnais.

Le dernier en date était Ainsley Maitland-Niles, fin décembre, contre Saint-Cyr Collonges (3-0). Jeudi, Clinton Mata est à son tour entré dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. L'Angolais était évidemment titulaire face aux Young Boys pour la 7e journée de Ligue Europa (0-1). Il faisait partie des cadres, en l'absence au coup d'envoi de Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté.

C'est à lui, plutôt qu'à Nicolas Tagliafico, que le staff avait confié la responsabilité du brassard. Le défenseur central avait cet honneur pour la première fois dans un match officiel. Il entre ainsi dans un cercle assez fermé, étant le 93e capitaine des Rhodaniens depuis 1950. Il est ainsi au même niveau que Lucas Tousart, Nemanja Matić, Jean-Alain Boumsong ou encore Tanguy Ndombele.

97 matchs avec l'OL

Arrivé à l'été 2023, Clinton Mata compte désormais 97 apparitions sous ce maillot. Il sera donc prochainement "centenaire", après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2028 en août 2025. À 33 ans, il enchaîne toujours les rencontres, avec 24 apparitions cette saison, dont 23 titularisations. À noter qu'il avait déjà pris le capitanat lors de la préparation, face au RWDM Brussels, lors de la seconde période (0-0).