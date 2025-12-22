Actualités
Ainsley Maitland-Niles (OL) contre le FC Saint-Cyr Collonges (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : premier capitanat pour Maitland-Niles

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • En l'absence de Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles était le capitaine de l'OL contre Saint-Cyr Collonges (3-0). Une première dans sa carrière de club.

    C'est une première cette saison à l'OL. Aucun membre du quatuor des "capitaines" n'a joué le match face au FC Saint-Cyr Collonges (3-0). Pour ce 32e de finale de Coupe de France, Corentin Tolisso est resté sur le banc, tandis que Nicolas Tagliafico disposait de quelques jours de repos supplémentaires afin de soigner son dos. Enfin, Moussa Niakhaté et Clinton Mata sont à la CAN. Paulo Fonseca a donc désigné Ainsley Maitland-Niles, le plus expérimenté du 11, avec Rémy Descamps, pour porter le brassard.

    Il s'agissait d'une première pour le joueur polyvalent de 28 ans. Jamais dans sa carrière en club il n'avait eu cette responsabilité, à Arsenal ou ailleurs. Néanmoins, on retrouve la trace de quelques capitanats chez les Espoirs et les U20 anglais. Cela remonte tout de même à 2016 et 2017.

    90e capitaine connu de l'OL

    Sur l'exercice 2025-2026, il est le quatrième à avoir cet honneur après Corentin Tolisso (dix-neuf fois), Nicolas Tagliafico (deux) et Moussa Niakhaté (une). À noter que d'après le site OL passé présent, le latéral droit est le 90e capitaine connu de l'histoire du club. Tout en haut, nous retrouvons l'intouchable Fleury Di Nallo et ses 299 brassards.

    à lire également
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : l'OL reste solide en 32es
    3 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - lun 22 Déc 25 à 10 h 02

      Le méritait il ? 🤔, pour moi non, mais hier soir c'était le plus ancien présent sur le terrain .

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - lun 22 Déc 25 à 10 h 04

        Ouai mais ca ne m'aurait pas déranger qu'un mec comme Descamps puissent l'avoir hier, ca aurait récompensé son état d'esprit irréprochable.

        Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - lun 22 Déc 25 à 10 h 04

      Et en meme temps... Y'avait qui d'autre a la place ? Morton ou Descamps éventuellement, mais c'était forcément un de ces 3 là

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : l'OL reste solide en 32es 10:10
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : premier capitanat pour Maitland-Niles 09:25
    OL - Coupe de France : la qualification et c'est tout 08:40
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Monaco
    L'OL commencera l'année à Monaco puis à Lille 08:00
    Clément Guillot lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    Guillot après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "On a été acteurs" 07:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : "Il a manqué beaucoup de choses" 21/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges (3-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 21/12/25
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Poussif, l’OL fait malgré tout respecter la hiérarchie contre le FC Saint-Cyr Collonges 21/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Lille pour l'OL ou Saint-Cyr Collonges en 16es 21/12/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    L’OL avec Hateboer et Kluivert en défense centrale 21/12/25
    Mohamed El Arouch (OL) et Himad Abdelli (Angers)
    Mercato : Abdelli en passe de rejoindre l’OL cet hiver ? 21/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    La Juventus a servi de "déclic défensif" à l’OL Lyonnes 21/12/25
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Coupe de France : le tirage des 16es aura lieu avant OL - FC Saint-Cyr Collonges 21/12/25
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    PSG - OL Lyonnes se tiendra au Parc des Princes le 31 janvier 21/12/25
    Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : une défense saint-cyrôte au révélateur 21/12/25
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Micah plus qu'une simple doublure ? 21/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Le FC Saint-Cyr Collonges, 240e adversaire de l’OL 21/12/25
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    En revenant à l’OL, Tolisso s’est fixé un objectif bien précis 21/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut