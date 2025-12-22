En l'absence de Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles était le capitaine de l'OL contre Saint-Cyr Collonges (3-0). Une première dans sa carrière de club.

C'est une première cette saison à l'OL. Aucun membre du quatuor des "capitaines" n'a joué le match face au FC Saint-Cyr Collonges (3-0). Pour ce 32e de finale de Coupe de France, Corentin Tolisso est resté sur le banc, tandis que Nicolas Tagliafico disposait de quelques jours de repos supplémentaires afin de soigner son dos. Enfin, Moussa Niakhaté et Clinton Mata sont à la CAN. Paulo Fonseca a donc désigné Ainsley Maitland-Niles, le plus expérimenté du 11, avec Rémy Descamps, pour porter le brassard.

Il s'agissait d'une première pour le joueur polyvalent de 28 ans. Jamais dans sa carrière en club il n'avait eu cette responsabilité, à Arsenal ou ailleurs. Néanmoins, on retrouve la trace de quelques capitanats chez les Espoirs et les U20 anglais. Cela remonte tout de même à 2016 et 2017.

90e capitaine connu de l'OL

Sur l'exercice 2025-2026, il est le quatrième à avoir cet honneur après Corentin Tolisso (dix-neuf fois), Nicolas Tagliafico (deux) et Moussa Niakhaté (une). À noter que d'après le site OL passé présent, le latéral droit est le 90e capitaine connu de l'histoire du club. Tout en haut, nous retrouvons l'intouchable Fleury Di Nallo et ses 299 brassards.