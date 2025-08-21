Actualités
Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
Clinton Mata lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Mata, Niakhaté et Tagliafico vice-capitaines derrière Tolisso

  • par Lirone Nabet

    • Face à l'incertitude autour de la présence de Corentin Tolisso pour OL - Metz, Paulo Fonseca a dévoilé la hiérarchie du capitanat derrière le milieu.

    Ce jeudi, Paulo Fonseca et Tyler Morton se sont présentés devant les journalistes pour la conférence de presse d’avant-match. L’OL recevra Metz ce samedi à 21h05 pour le premier match de la saison à domicile. Lors de cette conférence, l’entraîneur portugais a confirmé la hiérarchie des capitaines pour la saison. Tolisso porte le brassard de capitaine depuis le départ d’Alexandre Lacazette vers Neom SC en Arabie Saoudite. À ses côtés, Fonseca a désigné trois vice-capitaines : MataNiakhaté et Tagliafico. Ces joueurs auront un rôle officiel auprès du capitaine sur le terrain et dans le vestiaire.

    Mata capitaine samedi en cas d'absence de Tolisso ?

    Avec l'incertitude autour de la présence de Tolisso contre le FC Metz, le brassard devrait logiquement revenir à Clinton Mata ou Moussa Niakhaté. C'est en tout cas la tendance puisque Nicolas Tagliafico n'est pas parti pour être titulaire samedi, comme l'a laissé entendre Paulo Fonseca. Si l'absence de Tolisso vient à se confirmer, l'un des deux tauliers de la défense centrale devrait donc récupérer le brassard. Avec ce qui a pu être observé pendant la préparation estivale, la charge du capitanat devrait revenir à Clinton Mata plus que Moussa Niakhaté. C'est d'ailleurs dans cet ordre que l'entraîneur portugais a énuméré le nom de ces vice-capitaines.

    à lire également
    Tyler Morton (OL) en conférence de presse
    Tyler Morton : "Je n'ai pas hésité longtemps à signer à l'OL"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Mata, Niakhaté et Tagliafico vice-capitaines derrière Tolisso 15:10
    Tyler Morton (OL) en conférence de presse
    Tyler Morton : "Je n'ai pas hésité longtemps à signer à l'OL" 14:20
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Descamps et Abner titulaires pour OL - Metz 13:35
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    Tolisso en salle et incertain avant OL - Metz 12:51
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Ligue 1 : les supporters de l'OL vont pouvoir s'organiser plus vite 12:40
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    Le vestiaire de l’OL rend hommage au petit Ibrahim, qui se battait contre une maladie grave 11:53
    Ibrahim Halilou, défenseur de l'OL
    Ibrahim Halilou présent à l'entraînement ce jeudi au Parc OL 11:08
    Le logo de l'OL
    Mercato : l'OL aurait tenté le coup pour un joueur de troisième division croate 11:00
    d'heure en heure
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    OL - Mercato : une porte de sortie pour Diawara ? 10:15
    Pavel Sulc, Dominik Greif et Adam Karabec à l'OL
    Sulc, Karabec, Greif… un mariage tchécoslovaque de raison à l'OL 09:30
    Malick Fofana face à Lucas Hernandez lors de PSG - OL
    OL - Mercato : une Fofana dépendance sur et en dehors du terrain 08:45
    Michele Kang, propriétaire de l'OL féminin
    OL Lyonnes - London City : un "Kangico" historique 08:00
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : un couloir droit en quête de solutions 20/08/25
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - Metz : l'OL va s'entraîner au Parc OL ce jeudi matin 20/08/25
    OL – Metz : une première diffusion sur Ligue 1+ 20/08/25
    Les joueurs de l'OL contre Lens
    OL - Ligue 1 : en quête d’un six sur six inédit depuis 2019 20/08/25
    Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL)
    OL - Metz : des Lyonnais copieusement dominateurs sur le papier 20/08/25
    La joueuse de l'OL et des Bleues, Amel Majri
    Amel Majri est "heureuses d'avoir écrit cette histoire" avec l'OL Lyonnes 20/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut