OL : Mata, Niakhaté et Tagliafico vice-capitaines derrière Tolisso

Face à l'incertitude autour de la présence de Corentin Tolisso pour OL - Metz, Paulo Fonseca a dévoilé la hiérarchie du capitanat derrière le milieu.

Ce jeudi, Paulo Fonseca et Tyler Morton se sont présentés devant les journalistes pour la conférence de presse d’avant-match. L’OL recevra Metz ce samedi à 21h05 pour le premier match de la saison à domicile. Lors de cette conférence, l’entraîneur portugais a confirmé la hiérarchie des capitaines pour la saison. Tolisso porte le brassard de capitaine depuis le départ d’Alexandre Lacazette vers Neom SC en Arabie Saoudite. À ses côtés, Fonseca a désigné trois vice-capitaines : Mata, Niakhaté et Tagliafico. Ces joueurs auront un rôle officiel auprès du capitaine sur le terrain et dans le vestiaire.

Mata capitaine samedi en cas d'absence de Tolisso ?

Avec l'incertitude autour de la présence de Tolisso contre le FC Metz, le brassard devrait logiquement revenir à Clinton Mata ou Moussa Niakhaté. C'est en tout cas la tendance puisque Nicolas Tagliafico n'est pas parti pour être titulaire samedi, comme l'a laissé entendre Paulo Fonseca. Si l'absence de Tolisso vient à se confirmer, l'un des deux tauliers de la défense centrale devrait donc récupérer le brassard. Avec ce qui a pu être observé pendant la préparation estivale, la charge du capitanat devrait revenir à Clinton Mata plus que Moussa Niakhaté. C'est d'ailleurs dans cet ordre que l'entraîneur portugais a énuméré le nom de ces vice-capitaines.