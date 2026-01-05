Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée

En gagnant à Monaco samedi, l’OL a passé la barre des 30 points à la mi-saison. Les Lyonnais affichent deux unités de plus qu’il y a un an, le tout avec un effectif moins pléthorique.

À Monaco, l’OL a officiellement refermé le chapitre de sa première partie de saison. Avec désormais dix-sept matchs disputés en Ligue 1, les Lyonnais ont fait la moitié du chemin dans cette saison 2025-2026. Avec les moyens du bord, le club rhodanien fait plus que tenir la dragée haute à ses concurrents. En s’imposant 1-3 à Monaco samedi, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont signé un neuvième succès, portant ainsi leur total de points à 30 à la mi-parcours. Un chiffre en progression par rapport à la saison passée. Malgré un effectif plus étoffé, l’OL pointait à la sixième place avec 28 unités, suite à un revers à Brest le 11 janvier 2025.

Une deuxième partie de saison pleine de promesses ?

Cela reste malgré tout dans les mêmes standards puisque les Lyonnais n’accusaient que deux points de retard sur la quatrième place et trois sur la troisième. Un scénario plutôt similaire à cette saison 2025-2026 où Lille et l’OM ne sont qu’à deux longueurs. Seulement, tout cela reste à mettre en perspective avec les moyens mis à disposition et l’été vécu. Sans dire que cela tient du miracle, peu de monde s’imaginait voir l’OL aussi proche de se battre pour la Ligue des champions après 17 journées. Avec l’arrivée d’Endrick, de potentielles autres recrues et les retours de Malick Fofana ou Ernest Nuamah, l’avenir peut être radieux. À condition de ne pas se laisser griser par ce qui a été réalisé sur les six derniers mois.