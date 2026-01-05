Actualités
Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
Niakhaté et les joueurs de l’OL face au Maccabi Tel-Aviv (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée

  • par David Hernandez

    • En gagnant à Monaco samedi, l’OL a passé la barre des 30 points à la mi-saison. Les Lyonnais affichent deux unités de plus qu’il y a un an, le tout avec un effectif moins pléthorique.

    À Monaco, l’OL a officiellement refermé le chapitre de sa première partie de saison. Avec désormais dix-sept matchs disputés en Ligue 1, les Lyonnais ont fait la moitié du chemin dans cette saison 2025-2026. Avec les moyens du bord, le club rhodanien fait plus que tenir la dragée haute à ses concurrents. En s’imposant 1-3 à Monaco samedi, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont signé un neuvième succès, portant ainsi leur total de points à 30 à la mi-parcours. Un chiffre en progression par rapport à la saison passée. Malgré un effectif plus étoffé, l’OL pointait à la sixième place avec 28 unités, suite à un revers à Brest le 11 janvier 2025.

    Une deuxième partie de saison pleine de promesses ?

    Cela reste malgré tout dans les mêmes standards puisque les Lyonnais n’accusaient que deux points de retard sur la quatrième place et trois sur la troisième. Un scénario plutôt similaire à cette saison 2025-2026 où Lille et l’OM ne sont qu’à deux longueurs. Seulement, tout cela reste à mettre en perspective avec les moyens mis à disposition et l’été vécu. Sans dire que cela tient du miracle, peu de monde s’imaginait voir l’OL aussi proche de se battre pour la Ligue des champions après 17 journées. Avec l’arrivée d’Endrick, de potentielles autres recrues et les retours de Malick Fofana ou Ernest Nuamah, l’avenir peut être radieux. À condition de ne pas se laisser griser par ce qui a été réalisé sur les six derniers mois.

    à lire également
    Michele Kang lors de Manchester United - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : l’espoir d’un retour sur le trône européen

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée 09:30
    Michele Kang lors de Manchester United - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : l’espoir d’un retour sur le trône européen 08:45
    Impliqué sur 16 buts à l'OL, Pavel Šulc ne s'arrête plus 08:00
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    Ligue 1 : l’OL finit la phase aller à deux points du podium 07:30
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    TKYDG : combien de buts va marquer Endrick en six mois à l'OL ? 04/01/26
    Alexsandro défenseur de Lille
    Exclu lors de Lille - Rennes, Alexsandro manquera la venue de l’OL 04/01/26
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Mali en quarts 04/01/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    OL Lyonnes : Shrader seule joueuse en salle pour l’entraînement public 04/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison 04/01/26
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL 04/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Sénégal : Niakhaté a chambré Camara après la victoire de l’OL à Monaco 04/01/26
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    Monaco estime qu’il "aurait mérité beaucoup plus" contre l’OL 04/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Après son jaune à Monaco, Mata (OL) désormais sous la menace 04/01/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca "préoccupé" par Tagliafico sur le rouge 04/01/26
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ligue 1 : Monaco ne décolère pas contre l’arbitrage face à l’OL 04/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce dimanche (11h15) 04/01/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca satisfait défensivement malgré le but gag 04/01/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    À l’OL, il met un Sulc pas possible 04/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut