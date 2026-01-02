OL - Mercato : Fonseca attend encore des renforts

Avec l’arrivée d’Endrick, l’OL a comblé son manque sur le front de l’attaque. S’il n’a pas dévoilé les postes, Paulo Fonseca attend d’autres renforts.

Tout sourire et plutôt complice avec certains de ses nouveaux coéquipiers, Endrick donne l’impression de s’intégrer parfaitement dans son nouvel environnement à l’OL. Débarqué depuis une semaine à Lyon, le Brésilien prend ses marques et vient combler un vrai manque au niveau de l’attaque lyonnaise. C’était l’objectif prioritaire de Matthieu Louis-Jean et de la direction sportive et il n’a pas fallu longtemps pour valider ce dossier. Un bon point pour se concentrer désormais sur le reste. L’OL ne va pas rester les bras croisés sur ce mois de mercato hivernal et n’aura "pas besoin de vendre pour recruter", selon les dires de Paulo Fonseca. Une avancée par rapport à la situation d’il y a quelques semaines, même si le club ne veut pas se retrouver avec un effectif pléthorique et refaire les mêmes erreurs qu’un passé récent.

Une liste de souhaits qui a évolué ?

Il faudra des départs si l’activité dans le sens des arrivées s’accélère au fil des jours en janvier. Satisfait d’avoir mis la main sur Endrick, Fonseca ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "Oui, je m'attends à avoir plus de joueurs. Je ne vais pas dire quelles sont les positions ciblées ni quels sont les joueurs, mais nous travaillons pour étoffer l’effectif avec plus de joueurs." Avant la trêve, l’entraîneur portugais avait mis en avant un ailier, un joueur dans l’entrejeu et un défenseur. Trois renforts supplémentaires pour envisager au mieux cette seconde partie de saison.