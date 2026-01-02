Actualités
Kysha Sylla, défenseuse de l'OL Lyonnes
Kysha Sylla, défenseuse de l’OL Lyonnes (@OLLyonnes)

Mercato : Kysha Sylla de nouveau prêtée par l'OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Revenue ces dernières semaines de son prêt au Washington Spirit, Kysha Sylla ne reprendra pas avec l'OL Lyonnes. La polyvalente défenseuse vient d'être prêtée au Paris FC pour le reste de la saison.

    Elle avait déjà eu affaire à Jonatan Giraldez pendant quelques mois de l'autre côté de l'Atlantique. Toutefois, Kysha Sylla n'aura pas le loisir de retrouver son ancien entraîneur au Washington Spirit au sein de l'OL Lyonnes. Au moment de la reprise de l'entraînement en public ce dimanche 4 janvier, la défenseuse ne sera pas de la partie. Revenue de son prêt aux États-Unis avant la trêve hivernale des Lyonnaises, Sylla vient de se voir prêter une nouvelle fois par le club lyonnais.

    Des retrouvailles avec le club lyonnais le 18 janvier

    Ce vendredi, à deux jours de la reprise, l'OL Lyonnes a annoncé le prêt pour six mois au Paris FC. Kysha Sylla, sous contrat jusqu'en 2027 à Décines, ne sera pas dépaysée dans la capitale. Elle retrouvera Maéline Mendy, également prêtée depuis le début de la saison. L'internationale française et la jeune milieu recroiseront rapidement la route des Fenottes. En effet, le Paris FC recevra le leader rhodanien le 18 janvier prochain en Première Ligue.

