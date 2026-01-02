Actualités
Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l’OL, à l’échauffement (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Avant Monaco - OL, Fonseca fait le point sur Fofana et Nuamah

  • par David Hernandez

    • Pour le déplacement à Monaco, Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet, hormis Endrick, Malick Fofana et Ernest Nuamah. L’entraîneur de l’OL a fait le point sur les deux joueurs blessés.

    Paulo Fonseca l’assure : avec Endrick, l’attaque et l’animation de l’OL vont clairement évoluer dans les semaines à venir. S’il ne règlera pas tout en un coup de baguette magique, le Brésilien va apporter un profil que n’a clairement pas Martin Satriano. Il ne sera pas le seul à changer ce qui pouvait être un point faible de la première partie de saison en un point fort sur ce premier semestre 2026. 

    Comme il aime à le répéter, Fonseca compte également sur les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah pour donner un coup de fouet supplémentaire à son effectif. Ce vendredi, il a donné quelques indications sur ses blessés, alors que l’ailier belge a été aperçu en salle ces derniers jours avec le reste du groupe lyonnais. "Je pense que Malick, à la fin de janvier peut-être, nous avons la possibilité de commencer avec lui et de le revoir dans le groupe."

    Des complications pour Nuamah ?

    Une bonne nouvelle pour l’OL alors que Jorge Maciel avait montré un certain scepticisme sur l’évolution du numéro 11 lyonnais au début du mois de décembre. La rééducation semble avoir retrouvé le bon chemin, ce qui n’a pas l’air d’être le cas pour Nuamah. Si le Ghanéen avait donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, avançant un retour pour "bientôt", Paulo Fonseca estime que la situation du Black Star est "un peu compliquée" sans entrer plus dans les détails. De quoi repousser l’échéance à février plutôt qu'à janvier, comme encore espéré sur les dernières semaines.

