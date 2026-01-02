Mangala : "2026 est une année importante pour moi à l’OL"

Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Victime d’une rupture du ligament il y a presque un an, Orel Mangala a retrouvé le plaisir de jouer en fin d’année. En 2026, le milieu espère devenir un élément important à l’OL avec la Coupe du monde en ligne de mire.

Après cette année compliquée, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?

Orel Mangala : Je me sens bien. Après mon retour, j'ai eu un petit pépin physique, mais là c'est derrière moi. La trêve m'a fait du bien, j'ai pu travailler encore plus pour me renforcer et maintenant je me sens très bien, je suis prêt.

Comment avez-vous traversé cette année particulière avec cette grosse blessure ?

Ce n'était pas une année facile, mais je pense que j'étais très bien entouré. Le club, ma famille, mes amis m'ont très bien soutenu durant cette période difficile et j'ai pris mon mal en patience. J'ai travaillé dur et aujourd'hui je suis content de pouvoir faire partie du groupe à nouveau.

"Redevenir important et avoir la Coupe du monde à la fin"

Est-ce que vous avez eu besoin d'un accompagnement au niveau mental pour traverser tout ça ou c'était avant tout le socle familial ?

Non, l'accompagnement mental est vraiment très important dans le foot. Ça fait plusieurs années que je travaille avec quelqu'un qui m'accompagne sur cet aspect et dans des situations comme ça, je pense que c'est hyper important.

De façon assez symbolique, cette nouvelle année est aussi un nouveau départ ?

Oui, clairement. Il ne faut pas totalement oublier l'année 2025 car il y a eu beaucoup de belles choses aussi, mais je pense que 2026, c'est une année importante pour moi. Je veux avant tout jouer au football et avec, si Dieu le veut, une Coupe du monde à la fin de la saison.

Ça veut dire redevenir titulaire à l'Olympique lyonnais, redevenir un joueur important ?

Oui, c'est clairement l'objectif. À l'OL j'ai beaucoup de choses à montrer et c'est un très beau challenge cette année.