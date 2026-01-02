Actualités
Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d’OL – PSG (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Monaco - OL : Mata jouera bien

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • De retour à Lyon après l’élimination de l’Angola à la CAN 2025, Clinton Mata ne va pas couper. Après deux entraînements en cette fin de semaine, le défenseur sera disponible pour le déplacement à Monaco.

    Les vacances attendront. Trois jours après l'élimination de l'Angola à la Coupe d'Afrique des Nations, Clinton Mata est déjà sur le pont. Ayant repris l'entraînement avec l'OL jeudi, le défenseur a enchaîné une deuxième séance ce vendredi matin. Devant initialement manquer trois matchs au moment de la projection sur la CAN, l'Angolais n'aura finalement raté qu'un seul rendez-vous, celui de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges. En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé que Mata sera bien du voyage à Monaco, samedi (17h). "Je suis content que l'Angola se soit fait éliminer, a déclaré le Portugais dans un sourire. Content de pouvoir compter sur lui et il jouera demain (samedi)."

    Il n'a pas joué le dernier match de l'Angola

    Tandis que ses coéquipiers ont pu bénéficier d'une semaine de coupure pendant les fêtes de fin d'année, Clinton Mata n'aura pas le droit à ce privilège dans les semaines à venir. Le club ne compte pas lui donner quelques jours de repos, lui qui n'a pas joué le dernier match de l'Angola à la CAN et qui "a donc eu des vacances avec la sélection", selon les dires humoristiques de son coach en club. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour l'OL qui va pouvoir compter sur un cadre supplémentaire défensivement dans le choc à Monaco. 

    à lire également
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Fonseca (OL) : Endrick "va nous apporter des initiatives individuelles"
    2 commentaires
    1. Avatar
      Eliott - ven 2 Jan 26 à 14 h 28

      C'est effectivement une bonne nouvelle, on peut quasiment dire que seul Moussa Niakhaté aura été absent sur cette CAN, car l'absence de Mata a été indolore contre Saint-Cyr, donc il n'a pas loupé de match qui compte en fait. Pour Moussa, on le récupérera probablement contre les Young Boys de Berne (voire contre Metz si le Sénégal l'emporte, il y aura des festivités etc.), et il va nous manquer dans les duels et l'impact face à Balogun, Giroud & Ajorque qui sont au menu en son absence. A voir si on arrive à s'en sortir quand même sans lui !

      Signaler
      1. Avatar
        alain.taulin@orange.fr - ven 2 Jan 26 à 14 h 40

        Oui c’est une bonne nouvelle. Il faudra aussi intégrer le recrutement d’un nouveau défenseur central au cours de ce mercato.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    Monaco - OL : Mata jouera bien 14:20
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Fonseca (OL) : Endrick "va nous apporter des initiatives individuelles" 13:36
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL : Endrick, une attraction médiatique à Décines 12:06
    Bafé Gomis avec Jimmy Briand et Arnold Mvuemba
    Mercato : Gomis revient sur son transfert controversé de Saint-Etienne à l’OL 10:15
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Mercato : une fameuse clause inatteignable dans le dossier Endrick ? 09:30
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Après Endrick, quel mercato pour l’OL ? 08:45
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Mata finalement apte pour Monaco - OL ? 08:00
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    Heaps, Sombath, Benyahia… des fins de contrat à gérer pour l’OL Lyonnes 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    OL : Endrick a participé à sa première séance collective 01/01/26
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Ghezzal seul joueur libre de s’engager ailleurs pour la saison prochaine 01/01/26
    Ahmed Aït Ouarab, invité de TKYDG
    OL - TKYDG : Ahmed Aït Ouarab (Hauts Lyonnais) premier invité de 2026 01/01/26
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : l’OL deuxième équipe ayant le plus couru sur un match 01/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Soudan en 8es 01/01/26
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    OL : le conseil bien avisé de Camavinga à Endrick 01/01/26
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    OL - Mercato : un œil du côté de la Serie A pour un ailier ? 01/01/26
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Satriano a décidément la cote en Espagne 01/01/26
    Mohamed El Arouch (OL) et Himad Abdelli (Angers)
    OL - Mercato : Angers trop gourmand pour Abdelli ? 01/01/26
    Pavel Sulc avec l'OL
    Sulc (OL) en course pour le doublé au Ballon d’Or tchèque ? 01/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut