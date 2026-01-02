Monaco - OL : Mata jouera bien

De retour à Lyon après l’élimination de l’Angola à la CAN 2025, Clinton Mata ne va pas couper. Après deux entraînements en cette fin de semaine, le défenseur sera disponible pour le déplacement à Monaco.

Les vacances attendront. Trois jours après l'élimination de l'Angola à la Coupe d'Afrique des Nations, Clinton Mata est déjà sur le pont. Ayant repris l'entraînement avec l'OL jeudi, le défenseur a enchaîné une deuxième séance ce vendredi matin. Devant initialement manquer trois matchs au moment de la projection sur la CAN, l'Angolais n'aura finalement raté qu'un seul rendez-vous, celui de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges. En conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé que Mata sera bien du voyage à Monaco, samedi (17h). "Je suis content que l'Angola se soit fait éliminer, a déclaré le Portugais dans un sourire. Content de pouvoir compter sur lui et il jouera demain (samedi)."

Il n'a pas joué le dernier match de l'Angola

Tandis que ses coéquipiers ont pu bénéficier d'une semaine de coupure pendant les fêtes de fin d'année, Clinton Mata n'aura pas le droit à ce privilège dans les semaines à venir. Le club ne compte pas lui donner quelques jours de repos, lui qui n'a pas joué le dernier match de l'Angola à la CAN et qui "a donc eu des vacances avec la sélection", selon les dires humoristiques de son coach en club. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour l'OL qui va pouvoir compter sur un cadre supplémentaire défensivement dans le choc à Monaco.