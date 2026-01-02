Actualités
Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Fonseca (OL) : Endrick "va nous apporter des initiatives individuelles"

  • par David Hernandez

    • Grand absent du déplacement à Monaco ce samedi, Endrick a malgré tout occupé une grande partie de la conférence de presse de Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’OL voit son animation évoluer avec le Brésilien.

    Pour une première sortie médiatique d’Endrick, il faudra encore patienter. Absent à Monaco ce samedi (17h), le Brésilien n’a bien évidemment pas été envoyé au feu par l’OL pour la conférence d’avant-match. Ce n’est pas pour autant que l’attaquant n’a pas monopolisé l’attention au moment de la prise de parole de Paulo Fonseca. Quelques heures après ses premiers pas avec le retour du groupe, Endrick poursuit son acclimatation à son nouvel environnement. Souriant et déjà complice avec ses partenaires, l’ancien du Real Madrid connait "une adaptation qui se passe très bien", selon son coach. S’il doit se passer de son nouvel attaquant en Principauté, Fonseca se projette déjà sur son animation offensive pour les six premiers mois.

    "Pas encore 90 minutes"

    Pendant la première partie de saison, Martin Satriano jouait les points d’appui quand l’OL n’évoluait pas sans vrai numéro 9. Ce ne sera plus le cas à partir de la semaine prochaine avec la qualification d’Endrick, qui "n’a pas encore 90 minutes". Avec Afonso Moreira et Pavel Sulc sur les côtés et Corentin Tolisso en soutien, l’attaque lyonnaise va logiquement subir quelques changements avec le Brésilien. "C'est un joueur différent, c'est un joueur avec une initiative individuelle, c'est un joueur techniquement très fort et très rapide, c'est un joueur avec des caractéristiques différentes de Martin (Satriano)."

    S’il n’exclut pas de pouvoir aligner ses deux attaquants en même temps, Paulo Fonseca se félicite d’avoir bouclé ce dossier très rapidement. 

