Les joueuse de l’OL Lyonnes à l’échauffement

OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 4 janvier

  • par David Hernandez

    • En vacances depuis samedi et la victoire contre le FC Fleury, l’OL Lyonnes reprendra l’entraînement avec une séance ouverte au public. Elle se tiendra le dimanche 4 janvier à 11h15.

    Un repos bien mérité. Après une phase aller (presque) parfaite avec seulement le nul contre la Juventus Turin comme contreperformance, les joueuses de l’OL Lyonnes ont toutes pris des chemins différents pour les fêtes de fin d’année. Sitôt le coup de sifflet final contre Fleury (3-0) samedi, les Fenottes ont rejoint leur pays d’origine pour passer les fêtes en famille.

    Australie, Norvège, États-Unis, Espagne, il y aura de l’OL Lyonnes un peu partout sur le globe pendant deux semaines. Une façon de couper avant de reprendre les choses sérieuses. Car le mois de janvier reprendra tambour battant avec quatre à cinq rencontres pour les coéquipières de Wendie Renard.

    Une reprise une semaine avant le derby en coupe

    Ces deux semaines de pause ne seront pas de trop avant de reprendre l’entraînement. Comme dévoilé par Olympique-et-Lyonnais, la reprise est fixée au dimanche 4 janvier 2026. Et elle se fera en public puisque l’OL Lyonnes vient d’annoncer la tenue d’une séance ouverte aux supporters ce jour-là. Rendez-vous au GOLTC à 11h15 pour voir les joueuses de Jonatan Giraldez. Et ce à une semaine du derby en Coupe de France féminine.

