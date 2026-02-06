OL Académie : le programme du week-end

Retour au championnat pour toutes les équipes de l’OL Académie. Quatre matchs au programme mais un seul à Meyzieu.

Après un week-end de coupe pour les U18 masculins et féminins, retour au pain quotidien qu'est le championnat. Si la réserve féminine fait déjà relâche par§s avoir pris la tête de sa poule, toutes les autres équipes de l'OL Académie sont sur le point. Les hostilités débuteront samedi avec un déplacement des joueurs de Gueïda Fofana dans le sud de la France.

Après un match de Challenge Espoirs prévu lundi dernier mais reporté, la réserve n'a pas joué depuis deux semaines et va devoir remettre le bleu de chauffe contre le FC Riviera. En quinze jours, des choses ont évolué puisqu'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ont été prêtés et seront des armes offensives en moins. Toutefois, la réserve compte bien poursuivre sur sa bonne dynamique pour continuer sa remontée au classement, elle qui n'est finalement qu'à trois longueurs de la quatrième place.

Les U19 veulent relancer la machine

Ce sera le seul match programmé samedi puisque tous les autres matchs se tiendront dimanche à 14h30. Après leur qualification en 8e de Coupe Gambardella, les U19 de Florent Balmont espèrent surfer sur cette bonne performance pour retrouver le sourire en championnat. Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, les jeunes Lyonnais ont laissé Clermont s'envoler en tête, voyant même Metz revenir dans la course à la deuxième place.

Dans le même temps, les U17 se rendront à Annecy pour conserver leur première place dans la poule D. Les U19 féminines, qui ont assuré leur qualification en Coupe Nike, retrouveront le championnat à Meyzieu avec la réception de Montpellier.

Le programme du week-end :

National 3 : FC Riviera - OL, samedi 14h30

U19 : Troyes - OL, dimanche 14h30

U19 féminine : OL - Montpellier, dimanche 14h30

U17 : Annecy - OL, dimanche 14h30