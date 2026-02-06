Absent lors des trois derniers matchs de l'OL, Corentin Tolisso a fait son retour à l'entraînement. Le capitaine devrait être disponible pour le déplacement à Nantes, ce samedi (21h05).

Mercredi, Paulo Fonseca ne cachait pas son inquiétude concernant l'état physique de ses troupes. Contre Laval, l'entraîneur de l'OL avait l'ambition de rapidement faire tourner pour faire souffler certains titulaires en prévision du match à Nantes. Malheureusement, la physionomie du huitième de finale n'a pas aidé le Portugais, qui a dû se résoudre à temporiser ses changements. L'accent a donc été mis sur la récupération depuis deux jours. Ce vendredi, la bonne nouvelle est venue de la présence de Corentin Tolisso à l'entraînement. Le capitaine lyonnais avait manqué les trois dernières rencontres, à cause d'une gêne à l'ischio.

Yaremchuk en salle

Préservé par le staff, le milieu devrait être du groupe retenu pour le déplacement à la Beaujoire. En sera-t-il de même pour Ruben Kluivert ? Avant le match contre Laval, Paulo Fonseca avait laissé entendre que son absence était "une précaution car rien de grave", mais le Néerlandais était encore absent à la séance du jour. Ce fut également le cas pour Roman Yaremchuk. L'attaquant ukrainien avait fini son aventure à l'Olympiakos avec une blessure au mollet. Peut-être bien qu'il la traîne encore, lui qui a avant tout travaillé en salle depuis son arrivée...