Nantes - OL : Tolisso de retour à l'entraînement, Kluivert et Yaremchuk absents

    • Absent lors des trois derniers matchs de l'OL, Corentin Tolisso a fait son retour à l'entraînement. Le capitaine devrait être disponible pour le déplacement à Nantes, ce samedi (21h05).

    Mercredi, Paulo Fonseca ne cachait pas son inquiétude concernant l'état physique de ses troupes. Contre Laval, l'entraîneur de l'OL avait l'ambition de rapidement faire tourner pour faire souffler certains titulaires en prévision du match à Nantes. Malheureusement, la physionomie du huitième de finale n'a pas aidé le Portugais, qui a dû se résoudre à temporiser ses changements. L'accent a donc été mis sur la récupération depuis deux jours. Ce vendredi, la bonne nouvelle est venue de la présence de Corentin Tolisso à l'entraînement. Le capitaine lyonnais avait manqué les trois dernières rencontres, à cause d'une gêne à l'ischio.

    Yaremchuk en salle

    Préservé par le staff, le milieu devrait être du groupe retenu pour le déplacement à la Beaujoire. En sera-t-il de même pour Ruben Kluivert ? Avant le match contre Laval, Paulo Fonseca avait laissé entendre que son absence était "une précaution car rien de grave", mais le Néerlandais était encore absent à la séance du jour. Ce fut également le cas pour Roman Yaremchuk. L'attaquant ukrainien avait fini son aventure à l'Olympiakos avec une blessure au mollet. Peut-être bien qu'il la traîne encore, lui qui a avant tout travaillé en salle depuis son arrivée...

    7 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 6 Fév 26 à 11 h 59

      Bon un de plus, et non des moindres, c'est déjà ça de pris ! On pourra peut-être retrouver notre trio Tessmann - Morton - Tolisso pour ce match ? Ou bien Nartey peut enchainer.

      C'est assez rassurant de retrouver un bon milieu de terrain, pour donner des bons ballons à Endrick ou aux autres c'est un gros plus.

    2. j.f.ol
      j.f.ol - ven 6 Fév 26 à 12 h 10

      Il a dû faire du jus
      Parfois, des petites blessures sont un mal pour un bien, elles permettent de mieux enchaîner pour la suite de la saison ...

    3. Juni38
      Juni38 - ven 6 Fév 26 à 12 h 15

      Pas croyable , Kluivert devait jouer ce match.
      Abner va tirer la langue ( il n'était déjà pas au mieux ).

    4. Darn
      Darn - ven 6 Fév 26 à 12 h 19

      Je ne sens pas Tolisso être titulaire, on verra bien

      1. olympiklyon
        olympiklyon - ven 6 Fév 26 à 12 h 34

        je suis du même avis, il entrera pour 25/30 minutes. J'espère que les titulaires auront réussi à faire la différence avant

    5. Toitoi
      Toitoi - ven 6 Fév 26 à 12 h 33

      L'absence de Ruben est plus longue que prévue... Et donc première blessure de Roman. A moins qu'il ait signé blessé.

      1. olympiklyon
        olympiklyon - ven 6 Fév 26 à 12 h 37

        la semaine sans match va faire du bien

