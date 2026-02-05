L'OL a enchaîné un 11e succès de rang face à Laval mercredi (2-0). Mais Paulo Fonseca pensait surtout à la récupération. Un nouveau match arrive dans moins de 72 heures.

Il s'était déjà interrogé mardi sur la programmation de la rencontre face à Nantes. Entre le dimanche 1er février et samedi soir, l'OL aura joué à trois reprises. Ce qui commence visiblement à faire beaucoup selon Paulo Fonseca. Après la victoire en Coupe de France contre Laval (2-0), le Portugais s'est dit "préoccupé" par l'impact physique de cet enchainement depuis trois semaines (7 parties disputées en 21 jours).

Dans votre série actuelle, comment jugez-vous ce succès ?

Paulo Fonseca : "C'est bien de gagner ce match, mais il a été très difficile pour nous. On a eu du mal à trouver des espaces en première période pour bien attaquer. On a forcé à l'intérieur contre une équipe qui a super bien défendu. Mais on l'a emporté et c'est le plus important. Les Lavallois ont fait une grande prestation à la fois défensivement, mais aussi offensivement. Ils ont eu des occasions.

"On a besoin de récupérer physiquement"

Comme face à Lille dimanche (1-0), ce fut dur mais vous remportez la partie...

C'est vrai, mais je crois qu'on a besoin de récupérer physiquement. Je devais faire des changements à la mi-temps, mais c'était impossible avec ce 0-0. On a deux jours pour se remettre, avec les mêmes joueurs (Roman Yaremchuk et Noham Kamara seront qualifiés, incertitudes pour les blessés Corentin Tolisso et Ruben Kluivert, NDLR). Je suis préoccupé par les stats physiques de l'équipe en ce moment. Mais comme vous dites, à la fin on s'impose, et c'est l'essentiel.

Les habituels remplaçants alignés n'ont pas forcément gagné du crédit, si ?

Ils ont essayé. Ce n'était pas une question de mentalité ou d'attitude. C'est plutôt qu'il fallait trouver l'espace, et c'est vrai que les joueurs ont connu des difficultés pour bien faire. Mais ils ont tout donné pour s'imposer."