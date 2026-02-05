Actualités
OL : après Laval (2-0), Paulo Fonseca "préoccupé" par l'état physique des troupes

    • L'OL a enchaîné un 11e succès de rang face à Laval mercredi (2-0). Mais Paulo Fonseca pensait surtout à la récupération. Un nouveau match arrive dans moins de 72 heures.

    Il s'était déjà interrogé mardi sur la programmation de la rencontre face à Nantes. Entre le dimanche 1er février et samedi soir, l'OL aura joué à trois reprises. Ce qui commence visiblement à faire beaucoup selon Paulo Fonseca. Après la victoire en Coupe de France contre Laval (2-0), le Portugais s'est dit "préoccupé" par l'impact physique de cet enchainement depuis trois semaines (7 parties disputées en 21 jours).

    Dans votre série actuelle, comment jugez-vous ce succès ?

    Paulo Fonseca : "C'est bien de gagner ce match, mais il a été très difficile pour nous. On a eu du mal à trouver des espaces en première période pour bien attaquer. On a forcé à l'intérieur contre une équipe qui a super bien défendu. Mais on l'a emporté et c'est le plus important. Les Lavallois ont fait une grande prestation à la fois défensivement, mais aussi offensivement. Ils ont eu des occasions.

    "On a besoin de récupérer physiquement"

    Comme face à Lille dimanche (1-0), ce fut dur mais vous remportez la partie...

    C'est vrai, mais je crois qu'on a besoin de récupérer physiquement. Je devais faire des changements à la mi-temps, mais c'était impossible avec ce 0-0. On a deux jours pour se remettre, avec les mêmes joueurs (Roman Yaremchuk et Noham Kamara seront qualifiés, incertitudes pour les blessés Corentin Tolisso et Ruben Kluivert, NDLR). Je suis préoccupé par les stats physiques de l'équipe en ce moment. Mais comme vous dites, à la fin on s'impose, et c'est l'essentiel.

    Les habituels remplaçants alignés n'ont pas forcément gagné du crédit, si ?

    Ils ont essayé. Ce n'était pas une question de mentalité ou d'attitude. C'est plutôt qu'il fallait trouver l'espace, et c'est vrai que les joueurs ont connu des difficultés pour bien faire. Mais ils ont tout donné pour s'imposer."

    8 commentaires
    1. Darn
      Darn - jeu 5 Fév 26 à 8 h 10

      Une vraie victoire à 16... Que ce fut difficile, et la tension montait avec le temps qui défilait... M'enfin, c'est passé.
      On sent une vraie usure physique, c'est clair. Le mental tient heureusement. Vivement les retours des blessés pour faire tourner davantage.

    2. Avatar
      calone - jeu 5 Fév 26 à 8 h 28

      bonjour,
      on voudrait piéger Ol que l’on ne s’y prendrait pas mieux : jouer samedi (à peine 3 jours de récupération)
      En plus si Endrick est blessé 😞. Beaucoup de dégâts physiques, mais il faut gagner à Nantes même s’ils ont une semaine de repos.

    3. cavegone
      cavegone - jeu 5 Fév 26 à 8 h 29

      L’entraîneur de Laval c’est un bon. Evidemment il fallait un bloc serré (pas forcément bas mais compact) et gagner du temps pour aller faire douter l’OL physiquement.

      Beaucoup se voyaient gérer avec une équipe B, ben heureusement qu’on a pas joué à ça sinon on passait à la trapinette 😅

      J’espère qu’on peut compter sur les recrues déjà ? Endrick typiquement il était cuit hier. Pareil pour Sulc, alors si notre Ukrainien est apte ça serait pas mal.
      Mais bon on s’est donné le droit de perdre un match alors relax 😎

      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - jeu 5 Fév 26 à 8 h 57

        Pour essayer de faire souffler un peu on peut imaginer (si Kluivert est disponible)

        Greif
        AMN - Kluivert - Niakhaté (ou Mata) - Abner
        Morton (s'il va mieux) - Tessman
        Nartey
        Himbert - Yaremchuk - Moreira

        Comme ça on met au repos Sulc et Endrick qui sont cramés et Mata qui a besoin de repos je pense.

        Heureusement Tessman était remplaçant, AMN aussi.

        Éventuellement Merah à la place de Nartey ou Tolisso s'il est disponible (même si je le vois mal titulaire direct).

        Vivement le retour de Tolisso, Tagliafico et Fofana (et Kluivert mais ça a l'air moins long). On a besoin d'eux vivement.

        1. Avatar
          leroilyon - jeu 5 Fév 26 à 8 h 58

          Salut Doc il revient pas Tolisso samedi?

    4. Avatar
      BadGone91 - jeu 5 Fév 26 à 8 h 52

      Oui les recrues, dont Yaremchuk en tête de liste, risquent d'être très utiles pour les prochains matchs. Ah mais d'ailleurs il est peut-être toujours blessé...

      On a rarement eu une infirmerie aussi pleine et pourtant on bat un record de nombre de victoires d'affilé, c'est fou. Même si objectivement, nos récents adversaires n'étaient pas non plus très effrayant.

      Sulc sur le match d'hier (je n'ai pas vu la première mi-temps) quelle débauche d’énergie sur la fin de match ! Wow !

      Enfin bref, les troupes sont fatigués, mais heureusement on a un désormais un groupe assez conséquent, et vivement les retours de blessure !!

      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 5 Fév 26 à 9 h 01

        Sulc est totalement sous-coté, il abat le boulot de deux joueurs, un défensif et un offensif.
        Il arrive à combiner avec Endrick là où les autres ont encore du mal, il est précieux.
        Et j'ai le sentiment que l'on n'a pas encore tout vu, il en a encore sous le pied et avec un peu de temps il devrait nous le montrer.

      2. Avatar
        leroilyon - jeu 5 Fév 26 à 9 h 02

        Sulc plus il joue, plus il est bon, hier je l'aurai sorti à la 70eme tellement je le trouvais quelquonque je me disais qu'il arrivait pas à se remettre de sa blessure en Suisse et puis et puis ya cet action exceptionnelle, je pense qu'il a besoin de rythme pour etre au top et quand il est au top il enchaîne et il m'épate, j'adore ce mec, faut bâtir l'avenir autour de lui .

