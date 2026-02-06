Actualités
Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes
Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Kantari (Nantes) : "L'OL n'est pas qu'une équipe qui marque"

  • par David Hernandez

    • Barragiste après 20 journées, le FC Nantes traverse une crise sportive et institutionnelle. En recevant l’OL, Ahmed Kantari a distribué les bons points sur la formation lyonnaise.

    Onze victoires consécutives. Il n’en reste plus que trois pour égaler la série réalisée par Gérard Houllier il y a vingt ans. Il reste encore du chemin avec des matchs loin d’être gagnés d’avance. Nantes, Nice et Strasbourg sont au programme pour arriver à ce record. Tout cela commence dès ce samedi à la Beaujoire (21h05) contre une équipe qui joue le maintien. Barragistes, les Canaris n’ont gagné qu’un match sur les sept derniers de Ligue 1.

    À cette crise sportive s’ajoute une défiance des supporters, qui devraient encore faire grève contre l’OL. Du pain béni pour les Lyonnais ? La prestation contre Laval mercredi n’a pas vraiment convaincu et pourrait donner des idées à Nantes. "J’ai vu une équipe généreuse, avec un état d’esprit conquérant, qui a voulu défendre son but et qui a, malheureusement, craqué sur la fin, a noté Ahmed Kantari. J’ai aimé son état d’esprit. Il faudra mettre au moins autant de cœur que Laval mais aussi proposer des choses car on est à domicile."

    Kantari : "C’est la 3e défense de Ligue 1"

    Il faudra élever le niveau de jeu malgré tout face à l’une des équipes les plus en forme du Vieux Continent. L’entraîneur nantais en est bien conscient, lui qui a mis en avant la présence d’Endrick"un joueur qui change le visage offensif de l’OL". Seulement, Kantari n’a pas voulu s’arrêter sur le seul potentiel en attaque lyonnais. Au contraire, c’est avant tout la solidité défensive qui prime dans les yeux du Nantais. "C’est la troisième défense du championnat qui n’a pris que 20 buts. Ça donne aussi les raisons de pourquoi ils performent et en sont à onze victoires de suite. Ce n’est pas juste une équipe qui marque des buts. Ils ont Paulo Fonseca qui est l’un des meilleurs tacticiens du championnat."

    Le FC Nantes ne veut pas s'avouer vaincu avant l'heure, mais est conscient du défi qui l'attend.

    Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes
    Kantari (Nantes) : "L'OL n'est pas qu'une équipe qui marque"
