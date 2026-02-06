Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Avec Lens, l’OL va s'offrir un début mars de haute altitude

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Jeudi soir, l’OL a hérité de Lens en quarts de finale de Coupe de France. La venue des joueurs de Pierre Sage rend le début mars assez intense au niveau des affiches.

    Il n’y aura pas besoin d’attendre la dernière journée de Ligue 1 pour voir Pierre Sage faire son retour au Parc OL. Le tirage au sort de la Coupe de France a mis Lens sur la route de l’OL pour les quarts de finale. Un choc entre deux membres du Top 4 du championnat et qui promet. Le retour de Sage sera forcément au centre des attentions, quatorze mois après son départ du club lyonnais. Une soirée sous le signe de l’émotion mais qui aura un véritable enjeu sportif avec l’un des favoris à la trappe dès les quarts.

    Trois chocs en l'espace de dix jours

    Si la programmation n’est pas encore sortie et ne devrait pas tarder, la venue de Lens se fera en milieu de semaine. Cela promet un sacré enchaînement pour l’OL début mars. Le 1er mars, les joueurs de Paulo Fonseca se rendront au Vélodrome pour affronter l’OM en Ligue 1. Le 3 ou 4 mars, Lens débarquera donc au Parc OL. Le Paris FC en fera de même en championnat durant le week-end du 8 mars. À tout cela s’ajoutera le huitième de finale aller de Ligue Europa à l'extérieur le 12 mars. Un programme intense et il reste à espérer que le groupe lyonnais se retrouve de nouveau au complet.

    à lire également
    Ingrid Engen lors du derby ASSE - OL Lyonnes
    À OL Lyonnes, la notion de derby est aussi bien inculquée
    2 commentaires
    1. Darn
      Darn - ven 6 Fév 26 à 7 h 33

      Après l'OM, le plus gros tirage possible ; et encore, y'a match.
      On est à la maison, ouf ! Mais ce sera très dur. On n'allait pas être encore préservé de toute manière.
      Lorient-Nice ça devrait être un sacré match aussi.
      On espère que d'ici là, Tolisso, Tagliafico et, ENFIN, Fofana seront de retour : ça changera tout !

      Signaler
    2. Avatar
      Kirua07 - ven 6 Fév 26 à 8 h 08

      Meilleur tirage possible de mon point de vue.
      On va jouer une super équipe avec un bon état d'esprit et ce sera à domicile, quoi demander de plus ?
      Certes cela va être compliqué et on sera quasiment à 50/50 mais c'est l'affiche qui me donnait le plus envie.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Ingrid Engen lors du derby ASSE - OL Lyonnes
    À OL Lyonnes, la notion de derby est aussi bien inculquée 08:00
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Avec Lens, l’OL va s'offrir un début mars de haute altitude 07:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    Coupe de France : l'OL recevra Lens en quarts de finale 05/02/26
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    OL : Rachid Ghezzal présent à l'entraînement 05/02/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 2 février en podcast  05/02/26
    Logo de la Fédération Française de football
    France U17 : 4 joueuses de l'OL Lyonnes avec les Bleuettes 05/02/26
    Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
    OL Lyonnes : Lindsey Heaps fête son premier capitanat 05/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Avec sa série de victoires, l'OL fait tomber des barrières 05/02/26
    Endrick attaquant de l'OL
    OL : "Karim est loin devant moi", Endrick réfute la comparaison avec Benzema 05/02/26
    Un FC Nantes sans le soutien des supporters face à l'OL ? 05/02/26
    Coupe Gambardella
    Coupe Gambardella : l'OL hérite de Mérignac en 8es de finale 05/02/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Coupe LFFP : ce sera Dijon en demi-finales pour l'OL Lyonnes 05/02/26
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca fête sa 50e avec une nouvelle victoire 05/02/26
    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (4-0) : Giráldez applaudit "l'excellente" première période 05/02/26
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Rémy Descamps, la coupe lui va bien 05/02/26
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : déjà 4 500 places vendues pour le premier derby au Parc OL 05/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : après Laval (2-0), Paulo Fonseca "préoccupé" par l'état physique des troupes 05/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut