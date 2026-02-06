Avec Lens, l’OL va s'offrir un début mars de haute altitude

Jeudi soir, l’OL a hérité de Lens en quarts de finale de Coupe de France. La venue des joueurs de Pierre Sage rend le début mars assez intense au niveau des affiches.

Il n’y aura pas besoin d’attendre la dernière journée de Ligue 1 pour voir Pierre Sage faire son retour au Parc OL. Le tirage au sort de la Coupe de France a mis Lens sur la route de l’OL pour les quarts de finale. Un choc entre deux membres du Top 4 du championnat et qui promet. Le retour de Sage sera forcément au centre des attentions, quatorze mois après son départ du club lyonnais. Une soirée sous le signe de l’émotion mais qui aura un véritable enjeu sportif avec l’un des favoris à la trappe dès les quarts.

Trois chocs en l'espace de dix jours

Si la programmation n’est pas encore sortie et ne devrait pas tarder, la venue de Lens se fera en milieu de semaine. Cela promet un sacré enchaînement pour l’OL début mars. Le 1er mars, les joueurs de Paulo Fonseca se rendront au Vélodrome pour affronter l’OM en Ligue 1. Le 3 ou 4 mars, Lens débarquera donc au Parc OL. Le Paris FC en fera de même en championnat durant le week-end du 8 mars. À tout cela s’ajoutera le huitième de finale aller de Ligue Europa à l'extérieur le 12 mars. Un programme intense et il reste à espérer que le groupe lyonnais se retrouve de nouveau au complet.