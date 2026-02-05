OL : Paulo Fonseca fête sa 50e avec une nouvelle victoire

Mercredi contre Lorient, Paulo Fonseca a vécu son 50e match à la tête de l'OL. Le Portugais affiche l'un des taux de succès les plus élevés.
Il a fêté samedi dernier sa première année à l'OL. Arrivé le 31 janvier 2025, le Portugais a depuis dirigé 50 matchs de l'Olympique lyonnais. Pas tous depuis le banc de touche, en raison de sa longue suspension de neuf mois, mais il a malgré tout su inculquer sa touche sur l'effectif, en partie cette saison.
On le remarque particulièrement sur cette période, où l'OL enchaîne les victoires (onze de suite actuellement). Une excellente série qui lui permet de se positionner très haut chez les entraîneurs rhodaniens. En effet, seul Gérard Houllier (34) a gagné plus de rencontres après 50 apparitions que le coach portugais (33).
Ramènera-t-il un titre à l'OL ?
Les contextes sont évidemment différents, mais il fait mieux que Pierre Sage et Alain Perrin (31). En plus de ses succès, l'ancien technicien milanais compte treize défaites et quatre nuls. Après une fin d'exercice 2024-2025 très compliquée, son équipe est aujourd'hui quatrième de Ligue 1 (ex æquo avec le troisième, l'OM).
Il a aussi amené sa formation à la première place de la phase de classement de la Ligue Europa, et en quarts de finale de la Coupe de France. Sera-t-il le premier à rapporter un titre au club depuis Rémi Garde en 2012 (Coupe de France et Trophée des champions) ? C'est une possibilité sur les prochains mois.
Quelques réflexions :
- il y a un OL avec et sans Tolisso .
Son importance dans l'équipe est cruciale .
Il manque énormément .
- si on avait eu un buteur en première partie de saison , ou serions nous au classement ?
Le rôle de Tolisso est primordial, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien sans lui au final ! J'avais peur que l'équipe soit très friable, surtout psychologiquement sans lui. En première partie de saison on sentait une différence lorsqu'il passait sur le banc, où l'on perdait totalement la maîtrise du match.
Mais ces derniers matchs se sont au final bien passés ! Peut-être que l'adversité était plus faible, où peut-être que les joueurs qui l'ont remplacés ont été au niveau aussi.
Je pense qu'il est notamment très utile face à des grosses équipes, il sait obtenir des fautes et motiver ses troupes pour maintenir un résultat.
Pour ce qui est de l'attaquant, je pense qu'avec Endrick depuis le début de saison, on serait au moins au coude à coude avec Lens et le PSG actuellement..
On a aussi eu de la chance que Tolisso ne se blesse pas en janvier pendant que Niakhaté était absent
Parce que ce dernier a parfaitement pris le relais du capitanat et je pense qu'on lui doit beaucoup dans cette solidité psychologique.
Toujours pas fan du bonhomme et de sa lecture en cours de matchs (sans même parler de sa suspension de 9 mois après être a peine arrivé) mais les joueurs ont l'air de bien l'aimer et ça a l'air de bien marcher en interne, j'imagine qu'on pourra juger d'ici la fin de saison, en fonction de si oui ou non on atteint les objectifs
Fonseca a fait ses preuves tant à LILLE qu'à LYON. Cette équipe est "construite" pour lui. Toutes ses attentes ont été exaucées. En particulier en attaque avec Endrick et Roman Y. Je mettrai bien une petite pièce sur les deux coupes! soyons fous. Je suis impatient de voir quelle équipe il va aligner quand tout l effectif sera complet? les changements à l'heure de jeu seront essentiels. Endrick, Sulc, Roman Y., Moreira, Fofana en attaque. Tolisso, Morton, Tessman, Nortey, Merah au milieu. Je pense que Mata devra se reposer et laisser sa place à Kuivert contre Nantes. Quant à Haterboer il n a pas le niveau pour l instant, Tagliafico fera beaucoup de bien à gauche. Quelle saison !!