OL : Paulo Fonseca fête sa 50e avec une nouvelle victoire

Mercredi contre Lorient, Paulo Fonseca a vécu son 50e match à la tête de l'OL. Le Portugais affiche l'un des taux de succès les plus élevés.

Il a fêté samedi dernier sa première année à l'OL. Arrivé le 31 janvier 2025, le Portugais a depuis dirigé 50 matchs de l'Olympique lyonnais. Pas tous depuis le banc de touche, en raison de sa longue suspension de neuf mois, mais il a malgré tout su inculquer sa touche sur l'effectif, en partie cette saison.

On le remarque particulièrement sur cette période, où l'OL enchaîne les victoires (onze de suite actuellement). Une excellente série qui lui permet de se positionner très haut chez les entraîneurs rhodaniens. En effet, seul Gérard Houllier (34) a gagné plus de rencontres après 50 apparitions que le coach portugais (33).

Ramènera-t-il un titre à l'OL ?

Les contextes sont évidemment différents, mais il fait mieux que Pierre Sage et Alain Perrin (31). En plus de ses succès, l'ancien technicien milanais compte treize défaites et quatre nuls. Après une fin d'exercice 2024-2025 très compliquée, son équipe est aujourd'hui quatrième de Ligue 1 (ex æquo avec le troisième, l'OM).

Il a aussi amené sa formation à la première place de la phase de classement de la Ligue Europa, et en quarts de finale de la Coupe de France. Sera-t-il le premier à rapporter un titre au club depuis Rémi Garde en 2012 (Coupe de France et Trophée des champions) ? C'est une possibilité sur les prochains mois.