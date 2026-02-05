Actualités
Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
Paulo Fonseca lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

OL : Paulo Fonseca fête sa 50e avec une nouvelle victoire

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Mercredi contre Lorient, Paulo Fonseca a vécu son 50e match à la tête de l'OL. Le Portugais affiche l'un des taux de succès les plus élevés.

    Il a fêté samedi dernier sa première année à l'OL. Arrivé le 31 janvier 2025, le Portugais a depuis dirigé 50 matchs de l'Olympique lyonnais. Pas tous depuis le banc de touche, en raison de sa longue suspension de neuf mois, mais il a malgré tout su inculquer sa touche sur l'effectif, en partie cette saison.

    On le remarque particulièrement sur cette période, où l'OL enchaîne les victoires (onze de suite actuellement). Une excellente série qui lui permet de se positionner très haut chez les entraîneurs rhodaniens. En effet, seul Gérard Houllier (34) a gagné plus de rencontres après 50 apparitions que le coach portugais (33).

    Ramènera-t-il un titre à l'OL ?

    Les contextes sont évidemment différents, mais il fait mieux que Pierre Sage et Alain Perrin (31). En plus de ses succès, l'ancien technicien milanais compte treize défaites et quatre nuls. Après une fin d'exercice 2024-2025 très compliquée, son équipe est aujourd'hui quatrième de Ligue 1 (ex æquo avec le troisième, l'OM).

    Il a aussi amené sa formation à la première place de la phase de classement de la Ligue Europa, et en quarts de finale de la Coupe de France. Sera-t-il le premier à rapporter un titre au club depuis Rémi Garde en 2012 (Coupe de France et Trophée des champions) ? C'est une possibilité sur les prochains mois.

    à lire également
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Rémy Descamps, la coupe lui va bien
    5 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 5 Fév 26 à 11 h 10

      Quelques réflexions :

      - il y a un OL avec et sans Tolisso .
      Son importance dans l'équipe est cruciale .
      Il manque énormément .

      - si on avait eu un buteur en première partie de saison , ou serions nous au classement ?

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - jeu 5 Fév 26 à 11 h 33

        Le rôle de Tolisso est primordial, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien sans lui au final ! J'avais peur que l'équipe soit très friable, surtout psychologiquement sans lui. En première partie de saison on sentait une différence lorsqu'il passait sur le banc, où l'on perdait totalement la maîtrise du match.

        Mais ces derniers matchs se sont au final bien passés ! Peut-être que l'adversité était plus faible, où peut-être que les joueurs qui l'ont remplacés ont été au niveau aussi.

        Je pense qu'il est notamment très utile face à des grosses équipes, il sait obtenir des fautes et motiver ses troupes pour maintenir un résultat.

        Pour ce qui est de l'attaquant, je pense qu'avec Endrick depuis le début de saison, on serait au moins au coude à coude avec Lens et le PSG actuellement..

        Signaler
        1. Avatar
          Kirua07 - jeu 5 Fév 26 à 11 h 39

          On a aussi eu de la chance que Tolisso ne se blesse pas en janvier pendant que Niakhaté était absent
          Parce que ce dernier a parfaitement pris le relais du capitanat et je pense qu'on lui doit beaucoup dans cette solidité psychologique.

    2. Avatar
      lekinslayer - jeu 5 Fév 26 à 11 h 11

      Toujours pas fan du bonhomme et de sa lecture en cours de matchs (sans même parler de sa suspension de 9 mois après être a peine arrivé) mais les joueurs ont l'air de bien l'aimer et ça a l'air de bien marcher en interne, j'imagine qu'on pourra juger d'ici la fin de saison, en fonction de si oui ou non on atteint les objectifs

      Signaler
    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - jeu 5 Fév 26 à 11 h 45

      Fonseca a fait ses preuves tant à LILLE qu'à LYON. Cette équipe est "construite" pour lui. Toutes ses attentes ont été exaucées. En particulier en attaque avec Endrick et Roman Y. Je mettrai bien une petite pièce sur les deux coupes! soyons fous. Je suis impatient de voir quelle équipe il va aligner quand tout l effectif sera complet? les changements à l'heure de jeu seront essentiels. Endrick, Sulc, Roman Y., Moreira, Fofana en attaque. Tolisso, Morton, Tessman, Nortey, Merah au milieu. Je pense que Mata devra se reposer et laisser sa place à Kuivert contre Nantes. Quant à Haterboer il n a pas le niveau pour l instant, Tagliafico fera beaucoup de bien à gauche. Quelle saison !!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Coupe LFFP : ce sera Dijon en demi-finales pour l'OL Lyonnes 11:50
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca fête sa 50e avec une nouvelle victoire 11:00
    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM (4-0) : Giráldez applaudit "l'excellente" première période 10:10
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Rémy Descamps, la coupe lui va bien 09:25
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : déjà 4 500 places vendues pour le premier derby au Parc OL 08:40
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : après Laval (2-0), Paulo Fonseca "préoccupé" par l'état physique des troupes 08:00
    Adam Karabec et Noah Nartey lors d'OL - Lille
    Coupe de France : le quart de finale s'annonce âpre pour l'OL 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick après OL - Laval (2-0) : "De la rage pour marquer ce premier but" 04/02/26
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    OL - Laval (2-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 04/02/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    Grâce à Endrick et Moreira, l'OL se qualifie dans la douleur contre Laval 04/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL - Laval : Moreira sur le banc, Sulc et Endrick enchaînent 04/02/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes - OM (4-0) : Fathallah a vécu "un rêve" 04/02/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Coupe LFFP : OL Lyonnes ne laisse encore aucune chance à l’OM (4-0) 04/02/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL - Mercato : Himbert va bientôt passer professionnel 04/02/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Revivez OL Lyonnes - OM en direct 04/02/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - OM : Hegerberg en pointe, Fathallah titulaire 04/02/26
    Mattéo Commaret, défenseur de Laval passé par l'OL
    Mattéo Commaret (Laval) : "Un moment spécial de retrouver l'OL" 04/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut