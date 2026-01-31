OL : combien a rapporté la première phase de la Ligue Europa

Jeudi soir, l'OL a conclu la phase de classement de la Ligue Europa à la première place. Une bonne nouvelle sportive, mais aussi financière.

Une fort belle campagne que l'OL espère mener jusqu'au printemps. En battant le PAOK jeudi avec sa classe biberon (4-2), il a terminé la phase de classement de la Ligue Europa par une 7e victoire en huit journées. Seul Aston Villa a pu suivre le rythme, mais reste derrière à la différence de buts.

Et ces excellents résultats sportifs ne sont pas sans conséquences sur les finances de l'Olympique lyonnais. On connaît sa situation précaire, donc chaque sou est une bonne nouvelle. Car avec cette première place, le club récupère 2,7 millions d'euros. Sachant qu'il avait déjà obtenu 4,31 millions d'euros juste pour participer à cette première partie du tournoi.

L'OL rembourse son amende à l'UEFA avec ses gains

À ces 7,01 millions d'euros, il nous faut ajouter les bonus liés aux sept succès. Soit 450 000 euros à multiplier par sept, ce qui nous donne 3,15 M€. Avec la qualification directe pour les 8es de finale, les Rhodaniens glanent 2,35 M€ supplémentaires. On arrive donc à la somme de 12,51 M€.

Un montant qui correspond à l'amende "inconditionnelle" réclamée par l'UEFA dans le cadre de l'accord permettant à l'OL de disputer la C3. Précisons qu'elle pourrait augmenter si les objectifs fixés par l'instance européenne ne sont pas respectés durant les futurs exercices.

Plutôt de bon augure donc, surtout que nous n'avons ici pas considéré les diverses primes liées aux parts de marché et au coefficient historique qui seront versées. Au total, la plateforme Football Meets Data estime à environ 22 millions d'euros le gain des Lyonnais avant la phase à élimination directe. Sachant qu'il faut y ajouter la billetterie avec les quatre rencontres à domicile, sans oublier au minimum une 5e avec le 8e de finale retour.

Encore 20 M€ à obtenir avec le "prize money"

Sachant que chaque tour passé à présent rapportera de plus en plus gros aux équipes. Le "prize money" est de 2,5 M€ pour les quarts de finale, de 4,2 M€ pour les demi-finales et de 7 M€ en cas de billet pour la finale. Un match à 6 M€ pour le vainqueur. Le chèque potentiel s'élève alors à 19,7 M€. Mais nous en sommes encore très loin.

La saison dernière, les droits TV avaient rapporté 22,9 M€ en s'arrêtant en quarts de finale. Quant à la billetterie, le revenu était de 7,7 M€. Cela donnant un ordre de grandeur de ce à quoi peut prétendre la formation rhodanienne, même si cela dépendra évidemment du parcours à venir.