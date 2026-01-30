En finissant premier, l’OL ne veut pas s'enflammer pour autant

Malgré les absences et le large turnover, l’OL a réussi à prendre le meilleur sur le PAOK (4-2) et ainsi finir premier. Un message envoyé à la concurrence, même si le plus dur reste à faire.
La communion a duré pendant de très longues minutes. Ce n’était qu’un dernier match de phase de ligue et pourtant les joueurs de l’OL ont choisi de partager ce moment avec leurs supporters. Avec Rémi Himbert comme chef de file, brassard de capitaine autour du bras suite à l’offrande faite par Moussa Niakhaté, tous ont entonné le chant à la mode "Lyonnais, on est là et bien là, le champion est là !". De titre, il n’en est pas encore question dans la capitale des Gaules, mais jeudi soir, l’OL a envoyé un "message impactant" à la concurrence. Malgré les absences qui auraient pu donner une équipe de titulaires et la jeunesse qui a terminé la rencontre, l’OL a pris le dessus sur le PAOK (4-2). Le club grec s’est incliné comme six autres formations sur le Vieux Continent face à cette équipe lyonnaise toujours plus surprenante.
Fonseca : "Ce n'est que la première partie de la compétition"
Néanmoins, l’heure n’est pas à l’euphorie dans les rangs lyonnais. Oui, l’OL a fini à la première place de cette phase de ligue. Oui, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront au retour jusqu’en demi-finale. Mais pour le moment, les Lyonnais n’ont rien gagné et Paulo Fonseca a tenu à le rappeler jeudi soir après la victoire. "L’équipe a fait une phase de ligue magnifique. Mais on sait aussi que ce n’est que le premier temps de cette compétition. Il reste beaucoup de matchs à jouer, des matchs très difficiles. Mais on est contents, c’est très positif." Avec deux matchs en moins sur le calendrier, l’OL va pouvoir souffler un peu aussi. Par les temps qui courent à Décines, ce n’est pas du luxe.
J'ai bien aimé Rémi Himbert qui dit que son ambition est de devenir le capitaine de l'OL.
Quel est le con qui a dit que le centre de formation était en déclin ?
Moi ce que j'ai aimé chez Himbert, c'est la coupe de cheveux à la Caqueret ...
En parlant de coupe de cheveux, celle de Descamp, on dirait une femmes des années 80 qui se remet au sport après un divorce..
Oui le gone a de l'ambition , c'est un leader dans l'ame , déjà .
Il me rappelle maxence qui lui aussi était capitaine dans les sélections jeunes .
D'ailleurs je le voyais comme le futur capitaine de l'OL ; grande fut ma déception dans sa dernière année chez nous .
Exact, tous ces commentaires pessimistes sans aucune preuve ! Me révoltent. Se poser des questions c’est normal, mais affirmer sans savoir que la maison brûle est de la désinformation gratuite ! Maintenant ce n’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa g…..! MDR
Le plus dur commence en effet, la suite se jouera sur des matchs aller/retour 🙏
Allez les gones, c'est tellement excitant ce qu'ils nous proposent en ce moment ❤️💙
On peut déjà un peu anticiper le calendrier à partir des 8eme :
En 8eme : Etoile Rouge, Paok, Lille ou Celta
En quart : Fribourg, Bologne, Genk ou la Roma (assez improbable que Zagreb ou Brann aille a ce niveau là)
En demi : Porto, Braga, Midjylland, Betis Ou Forest
si on joue à fond ces matchs , on peut raisonnablement ambitionner de jouer la finale , on jouera tous les retours chez nous ; ça devient fou cette saison.
Pour arriver en finale il faudra hausser notre niveau. Du peu que j'ai vu des autres, certains sont bien plus forts que nous
Pour aller jusqu'en demi ça parait atteignable en tout cas, c'est déjà ça. Et après tout dépendra du tirage, on en saura plus cet aprem
avec la grosse équipe et nos recrues , on sera tout a fait capable de rivaliser !!
fofana va revenir très bientôt !!
il faudra éviter les blessures cependant .
Oui atteindre les demis ça parait faisable, mais ça sera dur, les autres ne vont pas se contenter de nous regarder. Il y a de très bons joueurs dans cette compétition et de bons entraineurs.
C'est très bien de recevoir jusqu'au demi, encore faut-il passer les tours précédents !
On y croit !!! Et j'espère le retour de nos blessés de longue date au niveau. Ça pourrait faire une folle deuxième partie de saison
Cette première place ne gage de rien du tout, l'an dernier, en ligue des champions, qui a gagné en finale ? Le 20 ème
Certes le niveau n'est pas le même en Europa League ....
Les 8eme c'est une autre compétition qui commence, il faut déjà oublier ce qu'on a fait jusqu'à present, le classement ne veut rien dire.
Pas de faux semblant supporters de l'OL, on veut tous gagner l'EL cette année, et ceux qui n'y croient pas doivent supporter un autre club, il y a la place, les planètes sont alignées donc les matchs les uns après les autres, avec confiance et humilité en respectant chaque adversaire jusqu'à la dernière seconde et on peut la gagner. Ceux qui disent le contraire sont soit des pessimistes patentés, soit des hypocrites.
Je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, ni hypocrite, c'est juste du sport de haut niveau..
Comme pour toutes les épreuves de coupe, le tirage au sort et la chance jouent un rôle important ! Ce qui est certain c’est que nous avons le potentiel pour accéder aux demi-finales ! Une finale gagnée pourrait couronner cette saison déjà stupéfiante !.