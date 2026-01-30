Actualités
Adam Karabec après son but lors d'OL - PAOK
Adam Karabec après son but lors d’OL – PAOK (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

En finissant premier, l’OL ne veut pas s'enflammer pour autant

  • par David Hernandez
  • 18 Commentaires

    • Malgré les absences et le large turnover, l’OL a réussi à prendre le meilleur sur le PAOK (4-2) et ainsi finir premier. Un message envoyé à la concurrence, même si le plus dur reste à faire.

    La communion a duré pendant de très longues minutes. Ce n’était qu’un dernier match de phase de ligue et pourtant les joueurs de l’OL ont choisi de partager ce moment avec leurs supporters. Avec Rémi Himbert comme chef de file, brassard de capitaine autour du bras suite à l’offrande faite par Moussa Niakhaté, tous ont entonné le chant à la mode "Lyonnais, on est là et bien là, le champion est là !". De titre, il n’en est pas encore question dans la capitale des Gaules, mais jeudi soir, l’OL a envoyé un "message impactant" à la concurrence. Malgré les absences qui auraient pu donner une équipe de titulaires et la jeunesse qui a terminé la rencontre, l’OL a pris le dessus sur le PAOK (4-2). Le club grec s’est incliné comme six autres formations sur le Vieux Continent face à cette équipe lyonnaise toujours plus surprenante.

    Fonseca : "Ce n'est que la première partie de la compétition"

    Néanmoins, l’heure n’est pas à l’euphorie dans les rangs lyonnais. Oui, l’OL a fini à la première place de cette phase de ligue. Oui, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront au retour jusqu’en demi-finale. Mais pour le moment, les Lyonnais n’ont rien gagné et Paulo Fonseca a tenu à le rappeler jeudi soir après la victoire. "L’équipe a fait une phase de ligue magnifique. Mais on sait aussi que ce n’est que le premier temps de cette compétition. Il reste beaucoup de matchs à jouer, des matchs très difficiles. Mais on est contents, c’est très positif." Avec deux matchs en moins sur le calendrier, l’OL va pouvoir souffler un peu aussi. Par les temps qui courent à Décines, ce n’est pas du luxe.

    18 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - ven 30 Jan 26 à 9 h 10

      J'ai bien aimé Rémi Himbert qui dit que son ambition est de devenir le capitaine de l'OL.
      Quel est le con qui a dit que le centre de formation était en déclin ?

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - ven 30 Jan 26 à 9 h 16

        Moi ce que j'ai aimé chez Himbert, c'est la coupe de cheveux à la Caqueret ...

        Signaler
        1. Groot
          Groot - ven 30 Jan 26 à 9 h 26

          En parlant de coupe de cheveux, celle de Descamp, on dirait une femmes des années 80 qui se remet au sport après un divorce..

      2. Juni38
        Juni38 - ven 30 Jan 26 à 9 h 26

        Oui le gone a de l'ambition , c'est un leader dans l'ame , déjà .
        Il me rappelle maxence qui lui aussi était capitaine dans les sélections jeunes .
        D'ailleurs je le voyais comme le futur capitaine de l'OL ; grande fut ma déception dans sa dernière année chez nous .

        Signaler
      3. Avatar
        alain.taulin@orange.fr - ven 30 Jan 26 à 10 h 00

        Exact, tous ces commentaires pessimistes sans aucune preuve ! Me révoltent. Se poser des questions c’est normal, mais affirmer sans savoir que la maison brûle est de la désinformation gratuite ! Maintenant ce n’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa g…..! MDR

        Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - ven 30 Jan 26 à 9 h 11

      Le plus dur commence en effet, la suite se jouera sur des matchs aller/retour 🙏
      Allez les gones, c'est tellement excitant ce qu'ils nous proposent en ce moment ❤️💙

      Signaler
    3. Avatar
      lekinslayer - ven 30 Jan 26 à 9 h 19

      On peut déjà un peu anticiper le calendrier à partir des 8eme :

      En 8eme : Etoile Rouge, Paok, Lille ou Celta

      En quart : Fribourg, Bologne, Genk ou la Roma (assez improbable que Zagreb ou Brann aille a ce niveau là)

      En demi : Porto, Braga, Midjylland, Betis Ou Forest

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 30 Jan 26 à 9 h 28

        si on joue à fond ces matchs , on peut raisonnablement ambitionner de jouer la finale , on jouera tous les retours chez nous ; ça devient fou cette saison.

        Signaler
      2. OLVictory
        OLVictory - ven 30 Jan 26 à 9 h 30

        Pour arriver en finale il faudra hausser notre niveau. Du peu que j'ai vu des autres, certains sont bien plus forts que nous

        Signaler
        1. Avatar
          lekinslayer - ven 30 Jan 26 à 9 h 32

          Pour aller jusqu'en demi ça parait atteignable en tout cas, c'est déjà ça. Et après tout dépendra du tirage, on en saura plus cet aprem

        2. Juni38
          Juni38 - ven 30 Jan 26 à 9 h 40

          avec la grosse équipe et nos recrues , on sera tout a fait capable de rivaliser !!

          fofana va revenir très bientôt !!

          il faudra éviter les blessures cependant .

        3. OLVictory
          OLVictory - ven 30 Jan 26 à 9 h 43

          Oui atteindre les demis ça parait faisable, mais ça sera dur, les autres ne vont pas se contenter de nous regarder. Il y a de très bons joueurs dans cette compétition et de bons entraineurs.

    4. Avatar
      Sherman28 - ven 30 Jan 26 à 9 h 29

      C'est très bien de recevoir jusqu'au demi, encore faut-il passer les tours précédents !
      On y croit !!! Et j'espère le retour de nos blessés de longue date au niveau. Ça pourrait faire une folle deuxième partie de saison

      Signaler
    5. j.f.ol
      j.f.ol - ven 30 Jan 26 à 9 h 34

      Cette première place ne gage de rien du tout, l'an dernier, en ligue des champions, qui a gagné en finale ? Le 20 ème

      Certes le niveau n'est pas le même en Europa League ....

      Signaler
    6. Avatar
      leroilyon - ven 30 Jan 26 à 9 h 40

      Les 8eme c'est une autre compétition qui commence, il faut déjà oublier ce qu'on a fait jusqu'à present, le classement ne veut rien dire.

      Signaler
    7. Avatar
      Ahtmos - ven 30 Jan 26 à 9 h 40

      Pas de faux semblant supporters de l'OL, on veut tous gagner l'EL cette année, et ceux qui n'y croient pas doivent supporter un autre club, il y a la place, les planètes sont alignées donc les matchs les uns après les autres, avec confiance et humilité en respectant chaque adversaire jusqu'à la dernière seconde et on peut la gagner. Ceux qui disent le contraire sont soit des pessimistes patentés, soit des hypocrites.

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - ven 30 Jan 26 à 9 h 43

        Je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, ni hypocrite, c'est juste du sport de haut niveau..

        Signaler
    8. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 30 Jan 26 à 10 h 04

      Comme pour toutes les épreuves de coupe, le tirage au sort et la chance jouent un rôle important ! Ce qui est certain c’est que nous avons le potentiel pour accéder aux demi-finales ! Une finale gagnée pourrait couronner cette saison déjà stupéfiante !.

      Signaler

