En finissant premier, l’OL ne veut pas s'enflammer pour autant

Malgré les absences et le large turnover, l’OL a réussi à prendre le meilleur sur le PAOK (4-2) et ainsi finir premier. Un message envoyé à la concurrence, même si le plus dur reste à faire.

La communion a duré pendant de très longues minutes. Ce n’était qu’un dernier match de phase de ligue et pourtant les joueurs de l’OL ont choisi de partager ce moment avec leurs supporters. Avec Rémi Himbert comme chef de file, brassard de capitaine autour du bras suite à l’offrande faite par Moussa Niakhaté, tous ont entonné le chant à la mode "Lyonnais, on est là et bien là, le champion est là !". De titre, il n’en est pas encore question dans la capitale des Gaules, mais jeudi soir, l’OL a envoyé un "message impactant" à la concurrence. Malgré les absences qui auraient pu donner une équipe de titulaires et la jeunesse qui a terminé la rencontre, l’OL a pris le dessus sur le PAOK (4-2). Le club grec s’est incliné comme six autres formations sur le Vieux Continent face à cette équipe lyonnaise toujours plus surprenante.

Fonseca : "Ce n'est que la première partie de la compétition"

Néanmoins, l’heure n’est pas à l’euphorie dans les rangs lyonnais. Oui, l’OL a fini à la première place de cette phase de ligue. Oui, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront au retour jusqu’en demi-finale. Mais pour le moment, les Lyonnais n’ont rien gagné et Paulo Fonseca a tenu à le rappeler jeudi soir après la victoire. "L’équipe a fait une phase de ligue magnifique. Mais on sait aussi que ce n’est que le premier temps de cette compétition. Il reste beaucoup de matchs à jouer, des matchs très difficiles. Mais on est contents, c’est très positif." Avec deux matchs en moins sur le calendrier, l’OL va pouvoir souffler un peu aussi. Par les temps qui courent à Décines, ce n’est pas du luxe.