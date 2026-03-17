OL : Pavel Šulc a repris de manière individuelle

Et si le secteur offensif retrouvait des forces dans cette semaine cruciale ? Lundi, Pavel Šulc a participé à une séance individuelle.

Ces derniers jours, l'OL a multiplié les vidéos avec Malick Fofana et Afonso Moreira. Les deux ailiers ont repris avec le groupe la semaine passée, et pourraient être de retour jeudi pour affronter le Celta ou dimanche face à Monaco. Lundi, les supporters lyonnais ont eu la bonne surprise de voir un autre footballeur très apprécié mais blessé, Pavel Šulc.

Touché aux ischio-jambiers, le Tchèque manque cruellement à l'équipe par ses buts, bien sûr, mais pas seulement. Son jeu sans ballon et sa capacité à multiplier les efforts font clairement défaut aujourd'hui aux Rhodaniens. Pour combien de temps encore ? Paulo Fonseca en dira sans doute plus mercredi en conférence de presse, mais l'attaquant a retrouvé les pelouses du centre d'entraînement lundi. Pas avec le collectif, mais de manière individuelle, comme le montrent les images du club.

L'OL n'a pas gagné en son absence

Sera-t-il apte pour le 8e de finale retour de Ligue Europa ? C'est toute la question. Car sans lui, le 4e de Ligue 1 ne parvient plus à gagner. Sorti avant la demi-heure de jeu face à Strasbourg à cause de ce pépin physique, il n'a plus joué depuis le 22 février. Ce soir-là, l'OL s'était incliné 3 à 1. Ont suivi une défaite à Marseille (3-2) et quatre matchs nuls, dont une élimination en Coupe de France. Pavel Šulc serait-il un porte-bonheur ? On n'est pas loin de le penser.