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Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
Dominik Greif lors de Toulouse – OL. (Photo by Ed JONES / AFP)

Ligue 1 : le calendrier de l'OL à l'extérieur en 2026-2027

  • par Gwendal Chabas

    • De Toulouse à Lorient. En 2026-2027, l'OL commencera la Ligue 1 en Haute-Garonne le week-end du 23 août. Il aura très vite des déplacements à Lens et au PSG à négocier.

    Depuis mercredi, nous connaissons le calendrier de l'OL en Ligue 1. On savait qu'il avait des chances de démarrer à l'extérieur, ce qui sera le cas. Il ira à Toulouse le week-end du 23 août. Un match positionné entre les éventuels barrages de Ligue des champions. Il conclura son exercice à la maison, devant le Paris FC. Mais une semaine auparavant, il aura voyagé à Lorient, un Moustoir parfois hostile pour les adversaires.

    Attention au mois d'octobre

    Parmi les dates à cocher, il y a ces deux déplacements à Lens et au Paris Saint-Germain (le 25) à négocier en octobre. En novembre, l'Olympique lyonnais jouera deux fois de suite loin de ses bases, deux affiches à Brest et Lille entrecoupées par la trêve internationale. Idem entre mars et avril pour les excursions à Marseille (le 21/03) puis à Nice.

    Le calendrier de l'OL à l'extérieur en Ligue 1

    • J1 à Toulouse (le week-end du 23 août)
    • J4 au Paris FC (le week-end du 12 septembre)
    • J6 à Lens (le week-end du 10 octobre)
    • J8 au Paris Saint-Germain (le 25 octobre)
    • J10 à Brest (le week-end du 7 novembre)
    • J11 à Lille (le week-end du 21 novembre)
    • J13 à Troyes (le week-end du 5 décembre)
    • J15 au Mans (le week-end du 2 janvier 2027)
    • J17 à Strasbourg (le week-end du 23 janvier 2027)
    • J19 à Rennes (le week-end du 6 février 2027)
    • J21 au Havre (le week-end du 20 février 2027)
    • J23 à Monaco (le week-end du 6 mars 2027)
    • J25 à Marseille (le 21 mars 2027)
    • J26 à Nice (le week-end du 3 avril 2027)
    • J28 à Angers (le week-end du 17 avril 2027)
    • J30 à Auxerre (le week-end du 1er mai 2027)
    • J33 à Lorient (le week-end du 22 mai 2027)
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