Ligue 1 : le calendrier de l'OL à l'extérieur en 2026-2027

De Toulouse à Lorient. En 2026-2027, l'OL commencera la Ligue 1 en Haute-Garonne le week-end du 23 août. Il aura très vite des déplacements à Lens et au PSG à négocier.

Depuis mercredi, nous connaissons le calendrier de l'OL en Ligue 1. On savait qu'il avait des chances de démarrer à l'extérieur, ce qui sera le cas. Il ira à Toulouse le week-end du 23 août. Un match positionné entre les éventuels barrages de Ligue des champions. Il conclura son exercice à la maison, devant le Paris FC. Mais une semaine auparavant, il aura voyagé à Lorient, un Moustoir parfois hostile pour les adversaires.

Attention au mois d'octobre

Parmi les dates à cocher, il y a ces deux déplacements à Lens et au Paris Saint-Germain (le 25) à négocier en octobre. En novembre, l'Olympique lyonnais jouera deux fois de suite loin de ses bases, deux affiches à Brest et Lille entrecoupées par la trêve internationale. Idem entre mars et avril pour les excursions à Marseille (le 21/03) puis à Nice.

Le calendrier de l'OL à l'extérieur en Ligue 1