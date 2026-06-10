La LFP a communiqué le calendrier de Ligue 1 2026-2027. Pour l'OL, l'enchaînement Lille-Rennes-Lens en début d'année vaudra très cher.

Un départ à Toulouse, une arrivée à Décines face au Paris FC. Entre-temps, des chocs contre Marseille et le PSG... Le menu de l'OL en 2026-2027 est désormais connu. Du moins en Ligue 1, car il doit encore acter sa présence en Ligue des champions ou en Ligue Europa cette saison. Ce mercredi, la LFP a dévoilé le calendrier du club rhodanien, un moment toujours très attendu.

Parmi les points à retenir, il y a cet enchaînement entre janvier et février 2027 avec un triptyque Lille (domicile) - Rennes (extérieur) - Lens (domicile) qui ne manquera pas de piquant. Car juste avant, le groupe de Paulo Fonseca aura voyagé à Strasbourg le week-end du 23 janvier 2027. Une séquence cruciale.

Une fin de saison plus abordable ?

Au début de l'exercice, on note qu'il faudra affronter le Stade Rennais (domicile), Lens (extérieur), Nice (domicile) puis le Paris Saint-Germain (extérieur) entre les 5e et 8e journées. Sur la première phase, les partenaires de Dominik Greif auront aussi fort à faire entre les 11e et 14e journées avec Lille (extérieur), Monaco (domicile), Troyes (extérieur) et l'OM (domicile).

Pour conclure cette saison, le programme sera, sur le papier, assez clément. Du moins lors des trois dernières journées. L'OL y défiera Le Mans (domicile), Lorient (extérieur) et le Paris FC (domicile). Mais cela ne reste que de la théorie.