L'OL futur "meilleur ennemi" européen du Sparta Prague

Avec la double confrontation à venir en C1, l'OL va égaler le Milan AC comme adversaire le plus affronté par le Sparta Prague en Europe.

Une statistique qui en dit long sur la longévité des deux clubs sur la scène européenne. Avant le match aller, l'Olympique lyonnais figure déjà en très bonne place, avec six rencontres au compteur contre les Tchèques. Un total qui place le club rhodanien à hauteur du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore d'Arsenal. Devant tout ce beau monde, une seule formation : le Milan AC et ses huit affrontements avec le Sparta Prague.

L'OL va partager la pole avec le club italien

Avec cette nouvelle opposition en Ligue des champions, Lyon s'apprête à rejoindre les Rossoneri en tête de ce classement. Huit matches contre les Rhodaniens, autant face aux Milanais. Le Sparta n'aura jamais autant croisé la route d'un club étranger dans son histoire continentale. Un constat qui vaut aussi dans l'autre sens. Avec cette double confrontation, l'OL va porter son total à huit rencontres face au Sparta. Exactement le même nombre de matches disputés que contre le Real Madrid ou le FC Barcelone, record égalé. Autrement dit, le club tchèque va rejoindre les deux mastodontes espagnoles dans le cercle très fermé des adversaires les plus croisés par les Lyonnais en Coupe d'Europe.