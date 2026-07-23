Mercato : Youssouf Koné (ex-OL) rebondit à Bayonne en National 1

Youssouf Koné s'est engagé avec l'Aviron Bayonnais. L'ancien de l'OL avait précédemment résilié à l'amiable son contrat avec la JS Kabylie.

Après une pige en Algérie du côté de la JS Kabylie, Youssouf Koné retrouve la France. Le natif de Bamako, âgé de 31 ans, s'est engagé avec l'Aviron Bayonnais, pensionnaire de National 1. Le club kabyle a officialisé la fin de leur collaboration dans un communiqué : "La JS Kabylie et Youssouf Koné ont trouvé un accord pour une résiliation à l'amiable de son contrat. Nous le remercions pour son engagement et sa disponibilité sous nos couleurs et lui souhaitons bonne continuation pour la suite de sa carrière."

Bayonne, le dixième club dans la carrière du Malien

Arrivé chez les Gones à l'été 2019 en provenance du LOSC pour 9 M€, il ne s'est jamais imposé entre Rhône et Saône, enchaînant les prêts avant sa résiliation avec le club rhodanien en 2023. À Bayonne, Koné affiche son enthousiasme et se projette déjà sur l'exercice à venir en troisième division. "Je suis très content de signer à l'ABFC. Merci au club pour sa confiance. Je veux amener mon expérience pour faire grandir le club. Hâte de débuter la saison et de jouer dans ce stade", a réagi le joueur de 31 ans.